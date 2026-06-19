पुणे

TET Exam 2026: राज्य परीक्षा परिषदेचा निर्णय! ‘टीईटी’साठी दुपट्टा, बुरखा घालण्यावर बंदी; गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर उपाययोजना

Dupatta and burqa ban in TET examination centres: नीटमधील गोंधळानंतर टीईटीसाठी कडक नियम; दुपट्टा-बुरखा, मास्क-टोपीवर बंदी, ओळखपत्र व बायोमेट्रिक तपासणी अनिवार्य
TET Examination Security Tightened: New Dress Code Rules Announced

TET Examination Security Tightened: New Dress Code Rules Announced

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : तुम्ही महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) देणार असाल, तर इकडे लक्ष द्या. तुम्हाला टीईटी परीक्षेला दुपट्टा, बुरखा, मास्क, टोपी यापैकी काहीही घालता येणार नाही. याशिवाय परीक्षेला जाताना परीक्षार्थींनी आधार कार्ड, पॅनकार्ड, वाहन परवाना, मतदान ओळखपत्र यापैकी एक ओळखपत्राची मूळ प्रत सोबत ठेवणे आवश्यक असणार आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने टीईटी परीक्षा देणाऱ्या परीक्षार्थींसाठी या सूचना दिल्या आहेत.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
teacher
district
TET Exam
Teacher Eligibility Test
maharashtra state examination council