TET Exam 2026: राज्य परीक्षा परिषदेचा निर्णय! ‘टीईटी’साठी दुपट्टा, बुरखा घालण्यावर बंदी; गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर उपाययोजना

पुणे : तुम्ही महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) देणार असाल, तर इकडे लक्ष द्या. तुम्हाला टीईटी परीक्षेला दुपट्टा, बुरखा, मास्क, टोपी यापैकी काहीही घालता येणार नाही. याशिवाय परीक्षेला जाताना परीक्षार्थींनी आधार कार्ड, पॅनकार्ड, वाहन परवाना, मतदान ओळखपत्र यापैकी एक ओळखपत्राची मूळ प्रत सोबत ठेवणे आवश्यक असणार आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने टीईटी परीक्षा देणाऱ्या परीक्षार्थींसाठी या सूचना दिल्या आहेत..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.देशात वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या नीट परीक्षेतील गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य परीक्षा परिषदेने यंदापासून टीईटी परीक्षेचे नियम अधिक कठोर केले आहेत. परीक्षेदरम्यान कोणतेही गैरप्रकार होऊ नयेत, यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. परीक्षा केंद्रात प्रवेश करताना प्रत्येक परीक्षार्थी आणि परीक्षेच्या कामकाजात कार्यरत असणाऱ्यांचे मेटल डिटेक्टरच्या साह्याने ‘फ्रिस्किंग’ केले जाईल..परीक्षार्थींची हॅण्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टरच्या साह्याने तपासणी केली जाणार असून बायोमेट्रिक हजेरी घेतली जाणार आहे. प्रत्येक परीक्षार्थ्याचे फेस रिकग्निशन केले जाईल. संशयित परीक्षार्थींची आधार पडताळणीदेखील केली जाईल. मूळ विद्यार्थ्याऐवजी अन्य परीक्षार्थी प्रवेश करत असल्याचे आढळल्यास त्यावर तत्काळ फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार बेडसे यांनी दिला आहे. परीक्षा केंद्र आणि परिसर, परीक्षा दालन येथे बसविलेले सीसीटीव्ही हे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानावर आधारित असणार आहेत..परीक्षेदरम्यान, ‘कनेक्ट व्ह्यू’मध्ये तत्काळ संपर्कासाठी प्रत्येक परीक्षा केंद्र संचालक, परीक्षा संनियंत्रण कक्ष आणि राज्य परीक्षा परिषद यांच्याकडे इंटरनेट फोन उपलब्ध असतील. या सुविधेमार्फत संबंधितांशी संपर्क साधता येणार आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...‘फोटो व्ह्यू’द्वारे पडताळणीया सुविधेत मागील वर्षी घेतलेल्या परीक्षार्थींची नावे आणि छायाचित्रे यंदाच्या परीक्षांमधील परीक्षार्थींसोबत पडताळली जातील. एक परीक्षार्थी आणि दोन वेगवेगळी छायाचित्रे किंवा एकच छायाचित्र आणि दोन वेगवेगळी नावे असलेल्या परीक्षार्थींची यादी, तसेच एकाच परीक्षार्थीने वेगवेगळ्या परीक्षा केंद्रांवर अनेक अर्ज भरलेले असल्यास अशा परीक्षार्थींची यादी परीक्षेपूर्वीच पडताळणीसाठी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे परीक्षेपूर्वी, तसेच परीक्षेच्या वेळी येणाऱ्या बोगस/डमी विद्यार्थ्यांची ओळख तत्काळ करणे शक्य होणार आहे, असे राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त महेश चोथे यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.