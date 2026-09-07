Pune News : ‘गणवेश जबाबदारीची जाणीव देतो’; पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांचे प्रतिपादन

पुणे - ‘पोलीसिंग म्हणजे केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करणे किंवा गुन्ह्यांना प्रतिसाद देणे एवढेच नाही, तर त्याच्या केंद्रस्थानी माणूस असतो. गणवेश तुम्हाला अधिकार देतो; मात्र त्याचवेळी समाजाप्रती उत्तरदायित्व आणि जबाबदारीची जाणीवही करून देत असतो,’ असे प्रतिपादन पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांनी केले. अनिश्चिततेच्या काळात शांत राहून ठाम निर्णय घेणे आणि संवेदनशीलता जपणे हीच पोलिस सेवेची शिकवण असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..शिवाजीनगर येथील मॉडर्न महाविद्यालयाच्या सभागृहात विशेष संयोजन समितीच्या वतीने रविवारी (ता. ६) आयोजित कार्यक्रमात अभिनेते गिरीश कुलकर्णी यांनी पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांच्याशी संवाद साधला. या वेळी शाळा-महाविद्यालयांचे विद्यार्थी, एनसीसी, एनएसएसचे स्वयंसेवक, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे तरुण आणि विविध क्षेत्रांतील नागरिक उपस्थित होते..दाते म्हणाले, ‘एखादे पद किंवा केवळ प्रतिष्ठा मिळविण्यामागे धावण्यापेक्षा, आपण निवडलेल्या क्षेत्रात प्रामाणिकपणे, बांधिलकीने आणि उद्देशपूर्ण वाटचाल करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. यश-अपयश हा प्रवासाचा भाग असतो; मात्र त्या प्रवासात आपण कोणत्या मूल्यांना धरून पुढे जातो, हेच अखेरीस आपल्याला घडवत असते.’सेवाकाळात जपलेल्या चांगुलपणामुळे संकटसमयी कशी मदत झाली, याचा एक हृदयस्पर्शी प्रसंगही त्यांनी या वेळी उपस्थितांसमोर मांडला. कठीण प्रसंगांत घेतलेले निर्णय, सार्वजनिक सेवेचे भान आणि आव्हानांना तोंड देताना घडत गेलेला प्रवास यावर मनमोकळी चर्चा झाली. या संवादातून पोलिस व्यवस्थेचा संवेदनशील चेहरा समोर आला..प्रास्ताविक 'गिरिप्रेमी'चे अध्यक्ष उमेश झिरपे यांनी केले. ‘युनिक फीचर्स’चे संस्थापक-संचालक आनंद अवधानी यांनी सदानंद दाते यांचा परिचय करून दिला. संयोजन समितीचे सदस्य दत्तात्रेय पंडित यांनी आभार मानले. या उपक्रमासाठी डेक्कन महाविद्यालयाचे माजी कुलपती डॉ. गो. बं. देगलूरकर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, सामाजिक कार्यकर्ते विवेक वेलणकर, ज्येष्ठ कबड्डीपटू शकुंतला खटावकर, ऑलिम्पिक नेमबाज अंजली भागवत यांसह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.