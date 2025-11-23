पुणे

Theur Crime : थेऊर येथे जुन्या वादातून कुटुंबाला बेदम मारहाण; पाच जखमी तर तिघांवर गुन्हा दाखल!

Family Assault : थेऊर येथे जुन्या वादाच्या रागातून एका कुटुंबावर लोखंडी गज, हत्यारे आणि दगडांनी हल्ला करून पाच जणांना गंभीररित्या जखमी करण्यात आले. लोणी काळभोर पोलिसांनी तिघांवर गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
Family in Theur Brutally Assaulted Over Old Dispute

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुनील जगताप

थेऊर : तु काल आमच्या विरुध्द पोलीसात तक्रार का दिली, तुम्हाला आम्ही आता जिवंत सोडणार नाही, असे म्हणून जुन्या वादाचा राग मनात धरून एका कुटुंबाला लोखंडी गज,लोखंडी हत्यार व दगडाने बेदम मारहाण करून जीवे ठार मारण्याची धमकी दिल्याची घटना थेऊर ग्रामपंचायत हद्दीतील चव्हाण वस्ती परिसरात शनिवारी घडली आहे. या मारहाणीत एकाच कुटुंबातील ५ जण जखमी झाले आहे तर लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात ३ जणांवर विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.आयनाबाई दिलीप चव्हाण (वय ५५) त्यांचे पती दिलीप चव्हाण, मुलगा शेखर चव्हाण,सून पुजा चव्हाण व मुलगी उज्ज्वला सावंत अशी जखमी झालेल्यांची नावे आहेत.

police
crime
violence
Dispute
theur

