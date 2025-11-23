Theur Crime : थेऊर येथे जुन्या वादातून कुटुंबाला बेदम मारहाण; पाच जखमी तर तिघांवर गुन्हा दाखल!

सुनील जगतापथेऊर : तु काल आमच्या विरुध्द पोलीसात तक्रार का दिली, तुम्हाला आम्ही आता जिवंत सोडणार नाही, असे म्हणून जुन्या वादाचा राग मनात धरून एका कुटुंबाला लोखंडी गज,लोखंडी हत्यार व दगडाने बेदम मारहाण करून जीवे ठार मारण्याची धमकी दिल्याची घटना थेऊर ग्रामपंचायत हद्दीतील चव्हाण वस्ती परिसरात शनिवारी घडली आहे. या मारहाणीत एकाच कुटुंबातील ५ जण जखमी झाले आहे तर लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात ३ जणांवर विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.आयनाबाई दिलीप चव्हाण (वय ५५) त्यांचे पती दिलीप चव्हाण, मुलगा शेखर चव्हाण,सून पुजा चव्हाण व मुलगी उज्ज्वला सावंत अशी जखमी झालेल्यांची नावे आहेत..तर अरुण छबू चव्हाण,पुनम राजू धांदे व अर्जुन अरूण चव्हाण (सर्व रा.चव्हाण वस्ती, थेऊर ता. हवेली जि. पुणे) अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. फिर्यादी आयनाबाई चव्हाण व आरोपी हे एकमेकांचे नातेवाईक आहेत.या दोन्ही कुटुंबामध्ये प्रेमविवाह झाल्यामुळे काही दिवसांपासून वादविवाद सुरु होते.याप्रकरणी फिर्यादी यांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती परंतु,काही दिवसांनी त्या दोन्ही कुटुंबीयात समेट झाला होता.दरम्यान, शुक्रवारी (ता.२१) सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास आशा चव्हाण फिर्यादी यांच्या कुटुंबाला जुन्या भांडणाचे कारणावरून शिवीगाळ करत होत्या..Pune Crime : फटाके वाजवण्यावरून वाद; हल्ल्यात जखमी झालेल्या तरुणाचा मृत्यू.आयनाबाई चव्हाण यांनी थेऊर पोलीस चौकीत अदखलपात्र स्वरूपाचा गुन्हा नोंद केला होता.याचा राग मनात घेवून शनिवारी (ता.२२) सकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास अरूण छबू चव्हाण,पुनम राजू धांदे व अर्जुन अरुण चव्हाण हे लोखंडी गज,हत्यारेआणि दगड घेवून फिर्यादी आयनाबाई चव्हाण यांच्या घरी आले.म्हातारे तु काल बायको विरुध्द पोलीसात तक्रार का दिली,तुम्हाला आम्ही आता सोडणार नाही असे म्हणून आरोपींनी आयनाबाई चव्हाण यांच्या कुटुंबाला जबर मारहाण करुन जिवे ठार मारण्याची धमकी देवुन निघून गेले.या मारहाणीत आयनाबाई चव्हाण,शेखर चव्हाण,उज्ज्वला सांवत यांना गंभीर दुखापत झाली आहे.तर दिलीप चव्हाण व पुजा चव्हाण किरकोळ जखमी झाले आहेत.याप्रकरणी आयनाबाई दिलीप चव्हाण (वय ५५, रा.चव्हाण वस्ती,थेऊर ता.हवेली जि.पुणे)यांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.त्यानुसार आरोपींच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.