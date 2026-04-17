Ganesh Bidkar : आजी-माजी नगरसेविकेतील वाद तिसऱ्यानेच पेटवला; सभागृहनेते गणेश बिडकर यांचा दावा

पुणे - बाणेर येथे आदिवासी महिलांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण केंद्राच्या तीन कोटीच्या निविदेवरून भाजपच्या आजी-माजी नगरसेविकेमध्ये महापालिकेत शिव्यांची लाखोली वाहत झालेल्या जोरदार भांडणावर आज (ता. १७) पडदा टाकण्यात आला. या दोघींमध्ये तिसऱ्याच व्यक्तीने गैरसमज निर्माण करून भांडणे लावून दिली असा दावा सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला. .दोन दिवसांपूर्वी महापालिकेच्या भवन विभागात नगरसेविका रोहिणी चिमटे, माजी नगरसेविका राजश्री काळे यांच्यात जोरदार भांडणे झाली. त्याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत असताना टक्केवारी वरून ही भांडणे झाल्याची चर्चा महापालिकेत रंगली होती. दरम्यान हा वाद झाल्यानंतर नगरसेविका रोहिणी चिमटे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे याबाबत तक्रार केली होती. त्यानंतर सभागृहनेते गणेश बिडकर यांना हे प्रकरण मिटविण्याची सूचना देण्यात आली होती..आज महापालिकेत गणेश बिडकर यांच्या दालनात चिमटे, काळे, नगरसेविका डॉ. निवेदिता एकबोटे यांची बैठक झाली. या बैठकीतही काही प्रमाणात वादावादी झाली. पण तुमच्यामुळे पक्षाची प्रतिमा मलिन झाली आहे. जर तुम्ही हा वाद संपविला नाही तर याचे परिणाम भोगावे लागतील असे दोघांनाही सांगण्यात आले. तसेच यापुढे काही अडचणी असतील तर थेट माझ्याशी चर्चा करावी अशी सूचना देण्यात आली.पत्रकार परिषदेत गणेश बिडकर म्हणाले, 'चिमटे आणि काळे यांच्यामध्ये गैरसमजातून वाद निर्माण करण्यात आला. काळे यांच्यासोबत पूर्वी ज्या कार्यकर्त्याचा वाद झाला होताच, त्यानेच तिऱ्हाईत व्यक्तीने हा वाद निर्माण केला. यात टक्केवारीचा कोणताही वाद नाही. भाजप हा एक परिवार असून, दोघींचा वाद संपला आहे..कार्यकर्ता सोबत असतो ही नसतो हीव्हायरल व्हिडिओमध्ये राजश्री काळे यांना शिवीगाळ करणारा कार्यकर्ता तुमचा आहे का? असे चिमटे यांना विचारण्यात आल्यानंतर तो माझा कार्यकर्ता नाही असे सांगितले.मग तो तुमच्या सोबत असतो का असे विचारल्यानंतर तो कधी सोबत असतो कधी नसतो असे उत्तर दिल्याने नेमका कार्यकर्ता आहे की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला.