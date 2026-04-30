Pune Water: भामा-आसखेड धरणातून तिसरे आवर्तन सुरू; ५०% पेक्षा अधिक साठ्यामुळे शेतीला दिलासा!

-रुपेश बुट्टेपाटीलआंबेठाण : भामा आसखेड ( ता.खेड ) धरणातून चालू वर्षाच्या उन्हाळी हंगामातील तिसरे आवर्तन सोडण्यात आले आहे.यासाठी धरणाच्या आयसीपीओमधून १००० क्युसेसने पाणी भामा नदी पात्रात सोडण्यात आले आहे...भामा-आसखेड धरणात सध्या ५०.८४ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध असून तो गतवर्षी २७.४९ टक्के होता.यावर्षी पाणीसाठा जरी जास्त असला तरी मात्र वाढत्या उन्हाची तीव्रता आणि आगामी काळातील पाणी वापर लक्षात घेता काटेकोर पाणी व्यवस्थापनाचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..भामा आसखेड हे भामा नदीवर करंजविहिरे येथे उभारलेले मातीचे धरण आहे. धरणाची पाणी साठवण क्षमता ८.१४ टीएमसी आहे. यावर्षी धरण परिसरात मुबलक म्हणजे १२५० मिमी पाऊस झाला आहे. सध्या धरणात एकूण पाणीसाठा हा ४.३७ टीएमसी असून उपयुक्त पाणीसाठा हा ३.९० टीएमसी इतका आहे..धरणातील उपलब्ध साठ्यामुळे पुणे शहराच्या पूर्व भागासह खेड,शिरूर आणि दौंड परिसरातील पाणीपुरवठा योजनांना सध्या कोणतीही मोठी अडचण भासणार नाही असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.या धरणातून पुणे महापालिका आणि आसपासच्या ग्रामीण भागाला पिण्याचे व सिंचनाचे पाणी पुरवठा केला जातो.त्यामुळे या पाणीसाठ्याचा थेट परिणाम शेती,पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक वापरावर होतो..उन्हाळ्यात पाण्याची मागणी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता उपलब्ध साठ्याचे योग्य नियोजन करणे अत्यावश्यक आहे.पाण्याच्या आवर्तनांचे नियोजन, बंधाऱ्यांपर्यंत पाणी पोहोचविणे आणि शेतीसाठी आवश्यक तेवढाच वापर यावर प्रशासनाकडून विशेष लक्ष दिले जात आहे.पुढील काही आठवड्यांत तापमानात वाढ होण्याची शक्यता असल्याने पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.धरणातील पाणीसाठा समाधानकारक असला तरी आगामी उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पाणी व्यवस्थापन हे मोठे आव्हान ठरणार असल्याचे चित्र दिसत आहे..बाबाजी काळे ( आमदार,खेड-आळंदी ) -उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतीपिकांना पाण्याची मोठी गरज होती.अनेक भागांमध्ये पाण्याअभावी शेतकरी अडचणीत सापडले होते.ही परिस्थिती लक्षात घेता प्रशासनाकडे पाठपुरावा करून धरणातून पाणी सोडण्याची मागणी केली होती.यामुळे शेतीपिके आणि पिण्याच्या पाणी योजना यांना दिलासा मिळणार आहे.