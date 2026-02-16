Leopard : धोलवड येथे ऊसाच्या शेतात बिबट्याची तीन बछडी आढळली

ओतूर - धोलवड, ता. जुन्नर येथे ऊसाच्या शेतात बिबट्याचे तीन बछडे आढळून आल्याची घटना सोमवारी (ता. १६) सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास उघडकीस आली. धोलवड येथील शिवनेरी विद्यालयाजवळील नितीन कसार यांच्या शेतात ऊसतोडणी दरम्यान ही पिल्ले दिसून आली.ऊस तोडणी आधी ऊस तोड कामगार ऊस पेटवतात या आगीत ही बिबट्याची बछडी थोडी भाजली असून त्यांची अंगावरील काही केसे जळाली असल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी माहिती दिली..याबाबत वनविभागाला माहिती मिळाल्यानंतर ओतूर वनपरिक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल सारिका बुट्टे, वनरक्षक विश्वनाथ बेले यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी बिबट्याचे तीन बछडे यांना सुरक्षित ताब्यात घेतले असून उपचारासाठी माणिकडोह बिबट निवारण केंद्रात दाखल केले आहेत..याबाबत अधिक माहिती अशी की, सदर बिबट्याची बछडी ऊसाला लावण्यात आलेल्या आगीत थोडी भाजली असून, या बिबट्याच्या बछड्याची आई मादी बिबट त्याच परीसरात वास्तव्यास असल्याची शक्यता जास्त असल्याने रात्री या बछड्यांना परत याच परिसरात ठेवण्यात येणार आहे.जेणे करून बिबट मादी तीच्या बछड्यांना बरोबर घेऊन जाईल. या बिबट्याच्या बछड्यांना त्यांची आई मादी बिबट बरोबरच नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात येणार आहे..तरी परीसरात नागरिकांनी व शेतकरी, शेतमजूर यांना या परिसरात वावरताना काळजी घ्यावी. तसेच बरोबर फिरताना आवाजाचे यंत्र वापरावे आणि समुहानेच फिरावे, बिबट दिसल्यास त्वरित वनविभागाशी संपर्क साधवा असे आवाहन वनविभागाकडून करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.