Tilekarwadi Post Office Record: टिळेकरवाडीला नवे पोस्ट ऑफिस; आठ दिवसांत १०११ खाती उघडून विक्रमी कामगिरी

सुनील जगतापउरुळी कांचन : हवेली तालुक्यातील टिळेकरवाडी येथे नवीन पोस्ट ऑफिसचे उद्घाटन सुखदेव मोरे (सहाय्यक अधीक्षक पुणे ग्रामीण डाक सेवा) व सरपंच सुशील राऊत यांच्या शुभहस्ते करण्यात आले.कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी यशवंत सहकारी साखर कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष राजेंद्र टिळेकर होते..प्रस्ताविक करताना टिळेकरवाडीचे माजी सरपंच सुभाष लोणकर यांनी गावात पोस्ट ऑफिस आणण्यासाठी विशेष परिश्रम घेतल्याबद्दल सर्व सदस्यांना धन्यवाद दिले.उद्घाटक सुखदेव मोरे यांनी गावातील विकासात पोस्ट कार्यालयाची भर पडून नागरिकांना घराजवळ सुविधा उपलब्ध झाल्याने विकास अधिक गतिमान होईल असे प्रतिपादन केले.टिळेकरवाडी पोस्ट कार्यालय हे फक्त आठ दिवसांमध्ये १०११ खाते उघडणारे आपल्या विभागातील एकमेव पोस्ट कार्यालय असल्याचे गौरोवोद्गार काढले..या कार्यक्रमासाठी उपसरपंच कल्पना टिळेकर,खामगाव टेकचे विद्यमान उपसरपंच बाळासाहेब थोरात,माजी प्राचार्य देविदास टिळेकर,माजी सरपंच संतोष टिळेकर,गोवर्धन टिळेकर,सुभाष टिळेकर,गणेश टिळेकर,सुषमा टिळेकर,नंदा राऊत,वैशाली चौरे,प्रियंका कांबळे,टिळेकरवाडीचे पोलीस पाटील विजय टिळेकर,खामगाव टेकच्या पोलीस पाटील तनुजा थोरात यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.सरपंच सुशील राऊत यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.