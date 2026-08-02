पुणे

Tilekarwadi Post Office Record: टिळेकरवाडीला नवे पोस्ट ऑफिस; आठ दिवसांत १०११ खाती उघडून विक्रमी कामगिरी

टिळेकरवाडीतील नवीन पोस्ट ऑफिसमुळे गावकऱ्यांना घराजवळ डाक, बचत व इतर सेवा; आठ दिवसांत तब्बल १०११ खाती उघडून विभागात अनोखा विक्रम
A new post office was inaugurated at Tilakarwadi in Haveli taluka, with officials announcing a record 1,011 accounts opened within just eight days, boosting rural postal services.

A new post office was inaugurated at Tilakarwadi in Haveli taluka, with officials announcing a record 1,011 accounts opened within just eight days, boosting rural postal services.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुनील जगताप

उरुळी कांचन : हवेली तालुक्यातील टिळेकरवाडी येथे नवीन पोस्ट ऑफिसचे उद्घाटन सुखदेव मोरे (सहाय्यक अधीक्षक पुणे ग्रामीण डाक सेवा) व सरपंच सुशील राऊत यांच्या शुभहस्ते करण्यात आले.कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी यशवंत सहकारी साखर कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष राजेंद्र टिळेकर होते.

Loading content, please wait...
uruli kanchan
post office
post office day
safety at post offices in Maharashtra