पुणे

तृणमूल जोड

तृणमूल जोड
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कोट
आम्हीच तृणमूल काँग्रेस आहोत आणि या बैठकीतील निर्णय आम्ही निवडणूक आयोगाला कळविणार आहोत. ममता बॅनर्जी यांना मुख्य सल्लागार बनायचे असल्यास त्यांचे स्वागतच आहे.
- ऋतव्रत बॅनर्जी, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा

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