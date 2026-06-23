पुणे

ममता जोड

ममता जोड
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ममता जोड

प्रतोद बदलण्याची मागणी
विधानसभेतील पक्षाच्या मुख्य प्रतोद पदावरून फरहाद हकीम यांना हटवून त्यांच्याजागी मदन मित्रा यांची नेमणूक करावी, अशी मागणी तृणमूल काँग्रेसने मंगळवारी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली. हकीम हे बंडखोरांच्या गटामध्ये सामील झाले आहेत. मात्र, हे प्रकरण सध्या न्यायप्रवीष्ट असल्याने या मागणीवर निर्णय देता येणार नाही, असे विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाने स्पष्ट केले.

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