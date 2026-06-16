Pune News: ज्ञानमंदिरांच्या दारातच नशेचा बाजार! राजगुरुनगरात शाळा-महाविद्यालयांजवळ गुटखा, सिगारेटची खुलेआम विक्री

राजेंद्र सांडभोर राजगुरुनगर : ज्या शाळा-महाविद्यालयांमध्ये ज्ञानाचे धडे दिले जातात, त्याच संस्थांच्या दारात आज राजरोसपणे नशेचा बाजार मांडला गेला आहे. राजगुरुनगर शहरातील शैक्षणिक संस्थांच्या अवघ्या काही पावलांवर गुटखा, मावा, सिगारेट आणि अगदी नशेच्या पानांचीही खुलेआम विक्री होत असून, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची राखरांगोळी होत आहे. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...कायद्यानुसार शैक्षणिक संस्थांच्या १०० मीटर परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी असतानाही, पोलिस आणि स्थानिक प्रशासनाने याकडे सोईस्कर काणाडोळा केला आहे. वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या या अवैध विक्रीमुळे तरुण पिढी व्यसनाधीनतेच्या खाईत लोटली जात असताना, संबंधित यंत्रणा मात्र हातावर हात धरून बसल्या आहेत..शैक्षणिक परिसराला व्यसनांपासून दूर ठेवण्यासाठी बनवलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात सर्वच यंत्रणा अपयशी ठरल्या आहेत. राजगुरुनगरमधील शाळांनी नियमांचे पालन करत ‘तंबाखूमुक्त’ असल्याचे फलक लावले आहेत, मात्र महाविद्यालयांमध्ये या नियमांची पायमल्ली होत असून तिथे असे फलकही दिसत नाहीत..या कायद्यानुसार आजपर्यंत एकही पानपट्टी, स्टॉल किंवा टपरी बंद झाल्याची किंवा विक्री थांबवल्याची कारवाई स्थानिक स्वराज्य संस्था, पोलिस किंवा अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) केलेली नाही. हे वास्तव प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर शिक्कामोर्तब करणारे आहे, तर कारवाईच्या नावाखाली अधेमध्ये केवळ दिखावा केला जातो. नुकताच अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त म्हणून तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारताच, शहरातील अनेक दुकानांमधून गुटखा गायब झाला आणि आता तो केवळ ओळखीच्या ग्राहकांनाच विक्री होत आहे. यावरून स्पष्ट होते की, प्रशासनाची इच्छाशक्ती असेल तर बेकायदा व्यवसायांना चाप लावणे शक्य आहे..विद्यालयात आम्ही ‘तंबाखूमुक्त शाळा’ असा फलक लावलेला आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या व्यसनमुक्तीच्या जनजागृतीसाठी ‘प्रहारी क्लब’ स्थापन केला आहे. यामार्फत प्रबोधनपर व्याख्याने ठरावीक कालावधीनंतर आयोजित केली जातात; तसेच मुलांचे समुपदेशनही केले जाते.- संध्या कांबळे, मुख्याध्यापिका, महात्मा गांधी विद्यालय, राजगुरुनगर.Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.साखळीवर कारवाई हवीतंबाखूजन्य पदार्थांसोबतच काही पानपट्ट्यांमधून नशेचे पानविडे विकले जात असल्याचीही गंभीर बाब समोर आली आहे. मात्र, यावरही कोणतीही कारवाई झाल्याचे झालेली नाही. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांमुळे शहराचे विद्रूपीकरण होत आहे, पण यावर कोणाचाही अंकुश नाही. जोपर्यंत या अवैध विक्रीला आणि त्यामागील हप्तेखोरीच्या साखळीला प्रशासनाकडून कठोर कारवाईचा दणका दिला जात नाही, तोपर्यंत ‘तंबाखूमुक्त शाळे’चे फलक केवळ एक शोभेची वस्तूच राहतील, हे निश्चित..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.