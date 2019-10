Pune Rains : पुणेकरांनो, दिवाळीची खरेदी संपवून आज लवकर घरी पोहचा कारण....

Pune Rains : पुणे : दिवाळीच्या खरेदीसाठी बाहेर पडणाऱ्या पुणेकरांनो लवकर घरी पोहचा. हवामान खात्याने आजही पावसाची शक्‍यता वर्तविली आहे. तसेच, कोजागिरी पौर्णिमेचे तुम्ही केलेल्या नियोजनात पावसामुळे व्यत्यय येऊ शकतो. त्यामुळे तुम्ही दुसरा पर्याय तयार ठेवा.



अवघ्या दोन आठवड्यांवर दिवाळी आली आहे. खरेदीसाठी आता फक्त एकच शनिवार आणि रविवार शिल्लक आहे. त्यामुळे लवकर खरेदी करण्यासाठी आज रविवारच्या सुटीच्या दिवशी दुपारी बहुतांश पुणेकर बाहरे पडले. पण, त्यांपैकी काहींना पावसाने गाठले. विशेषतः मध्य वस्तीतील पेठांपेक्षा उपनगरांमध्ये पावसाचा जोर जास्त होता, असे निरीक्षणातून दिसून येते. दरम्यान आज पुण्यात ढगांच्या गडगडाटासह पाऊस पडेल, असा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवला आहे. कोजागरी पूर्णिमानिमित्त शहरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केलेले आहे. हे सर्व आयोजक आता पर्यायी व्यवस्थेची चाचपणी करताना दिसत आहेत.



