चासकमान डाव्या कालव्यातून पाणी सोडा
आंधळगाव, ता. ३० : निर्वी (ता. शिरूर) गावात सध्या पिण्याचे पाणी व शेतीसाठी पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली असून, परिस्थिती गंभीर बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर निर्वी ग्रामपंचायतीच्यावतीने चासकमान पाटबंधारे विभागाकडे लेखी निवेदन सादर करत डाव्या कालव्यातून तातडीने पाणी सोडण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील अर्ज कार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात आला आहे.
निर्वी गावाची लोकसंख्या सुमारे ३,३०२ इतकी असून, सध्या गावातील पिण्याच्या पाण्याचे सर्व प्रमुख स्रोत पूर्णतः आटले आहेत. लघू बंधारे, सार्वजनिक व खासगी विहिरी, तसेच बोअरवेल बंद अवस्थेत असल्याने नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अनेक वस्त्यांमध्ये पाणीपुरवठा विस्कळित झाला असून, महिलांवर व ज्येष्ठ नागरिकांवर पाण्यासाठी धावपळ करण्याची वेळ आली आहे.
पाणीटंचाईचा गंभीर परिणाम शेती क्षेत्रावरही होत आहे. रब्बी हंगामातील पिके धोक्यात आली असून, चाऱ्याची टंचाई निर्माण झाल्याने पशुधनाच्या पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे. परिणामी शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडत असून, शेतीपूरक व्यवसायांवरही त्याचा विपरीत परिणाम जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर चासकमान डाव्या कालव्यातून निर्वी गावातील कॅनालद्वारे बंधारे, विहिरी व बोअरवेल पुनर्भरणासाठी तातडीने पाणी सोडावे, अशी ठाम मागणी ग्रामपंचायतीने निवेदनाद्वारे केली आहे. या पाण्यामुळे गावातील पिण्याचे पाणी व शेतीसाठी आवश्यक जलसाठा उपलब्ध होईल, असा विश्वास ग्रामपंचायतीच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला आहे.
उन्हाळ्याचे दिवस जवळ येत असताना पाणीटंचाई अधिक तीव्र होण्याची शक्यता लक्षात घेता, प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. यावेळी सरपंच भाग्यश्री बुऱ्हाडे, माजी उपसरपंच प्रकाश पवार, विशाल शेळके, शरदराव नलगे, गोकूळ सोनवणे, कमलेश बुराडे यांच्यासह अनेक ग्रामस्थ उपस्थित होते.
