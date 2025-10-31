दुबार नावे असलेल्या मतदारांना आळंदी नगरपरिषदेचे आवाहन
आळंदी, ता. ३१ : आळंदी नगरपरिषदेच्या जाहीर केलेल्या प्रारूप मतदार यादीत एकूण ५५० मतदारांची नावे दुबार आढळून आली आहेत. त्यांनी आपले मतदान कोणत्या प्रभागात करावयाचे आहे, याबाबतचा लेखी अर्ज नगरपरिषद कार्यालयात सादर करावा, असे आवाहन नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी केले.
आळंदी नगरपरिषद प्रशासनाने ८ ऑक्टोबर रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्राप्त निर्देशानुसार, ज्या मतदारांची नावे आळंदी नगरपरिषदेच्या प्रभाग एक ते दहामध्ये एकापेक्षा अधिक ठिकाणी नोंदवली गेली आहेत, अशा मतदारांनी परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद नमुन्यानुसार लेखी अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. सदर परिशिष्टामध्ये संबंधित मतदाराने स्पष्टपणे नमूद करावे की, ‘मी अमुक एका मतदान केंद्रावर मतदान करू इच्छितो. कृपया मला त्यानुसार मतदान करण्याची परवानगी द्यावी. नेमून दिलेल्या मतदान केंद्राव्यतिरिक्त मी इतरत्र मतदान करणार नाही. उपरोक्त बाबींचा भंग झाल्यास विद्यमान निवडणूक अधिनियमांनुसार मी शिक्षेस पात्र असेन, याची मला पूर्ण जाणीव आहे.’ अर्जासोबत मतदाराची स्वाक्षरी आवश्यक आहे. परिशिष्ट-१ हा फॉर्म राज्य निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर, तसेच आळंदी नगरपरिषद कार्यालयात उपलब्ध आहे.
