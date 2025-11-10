किल्ले स्पर्धेत आर्यन, सार्थक प्रथम
चास, ता. १० ः कडधे (ता. खेड) येथे दीपावलीनिमित्त मोरया रुद्राक्ष मित्रमंडळाच्या वतीने आयोजित किल्ले व रांगोळी स्पर्धा घेण्यात आली होती. या स्पर्धेचा बक्षीस वितरण समारंभ रविवारी (ता. ९) संपन्न झाला. या स्पर्धेत ६० स्पर्धकांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला होता. या स्पर्धेत लहान गटातून आर्यन नरेंद्र नाईकडे व वरुण कोंडीभाऊ नाईकडे, तर मोठ्या गटातून सार्थक राजेंद्र नाईकडे व आदित्य संतोष नाईकडे यांचे किल्ले सर्वोत्कृष्ट ठरले.
स्पर्धकांनी रायगड, शिवनेरी, जंजिरा, अजिंक्यतारा अशा अनेक किल्यांच्या प्रतिकृती साकारल्या, तर रांगोळी स्पर्धेत मुलींनी अनेक आकर्षक व सामाजिक संदेश देणाऱ्या रांगोळी रेखाटल्या. बक्षीस वितरण प्रसंगी शिवव्याख्याते शुभम गाडगे यांचे व्याख्यानही झाले. या स्पर्धेतील प्रथम आलेल्या स्पर्धकांना माजी उपसरपंच मुन्ना नाईकडे व राजगुरुनगर बँकेचे शाखा प्रमुख दीपक तनपुरे यांच्याकडून चार सायकली बक्षीस देण्यात आल्या. द्वितीय व तृतीय क्रमांकातील स्पर्धकांना रोख रक्कम व सन्मान चिन्ह देण्यात आले. रांगोळी स्पर्धेतील प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकातील स्पर्धकांना रोख रक्कम व सन्मानचिन्ह देण्यात आले. इतिहास अभ्यासक सुरेश नाईकडे व मनोज नाईकडे यांनी परीक्षक म्हणून काम पाहिले.
ग्रामपंचायत अधिकारी श्रीधर नाईकडे, महेश तनपुरे, सचिन गोपाळे, राहुल तनपुरे, रोहिदास नाईकडे, नारायण धुमाळ, गणेश नाईकडे, सुरेश नाईकडे व ईश्वर देवदरे यांनी बक्षीसे दिली.
यावेळी मंडळाचे अध्यक्ष कैलास नाईकडे, आंनद नाईकडे, बबन मिरजे, बाळासाहेब नाईकडे, रामदास नाईकडे यांच्यासह ग्रामस्थ व महिला उपस्थित होत्या. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन दीपक तनपुरे यांनी, तर सचिन गोपाळे यांनी आभार मानले.
04020
