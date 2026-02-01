कडधेमध्ये खंडोबा देवाच्या दर्शनास गर्दी
चास, ता. १ : कडधे (ता. खेड) येथील कुलदैवत खंडेरायाच्या दर्शनासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती. भाविकांनी खंडोबाचा जयघोष करत खोबरे आणि भंडाऱ्याची उधळण करीत कुलदैवतेचे दर्शन घेतले. देवाबरोबर बानाई मातेचा विवाह सोहळ्याचा आनंद भाविकांनी घेतल्याची माहिती देवस्थानचे विश्वस्त शंकरराव देवदरे यांनी दिली.
राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील असंख्य भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेले कडधे येथील खंडेरायाचे देवस्थान असून दरवर्षी येथे माघ पौर्णिमेस उत्सव साजरा होतो. सकाळी देवाची महापूजा, अभिषेक विश्वस्त शंकरराव देवदरे, सरपंच जयमाला कदम यांच्या वतीने करण्यात आला. यात्रेच्या मुख्य कार्यक्रमात सकाळी ग्रामस्थ आणि यात्रा कमिटीच्या माध्यमातून देवाचा मुखवटा गावातील सर्व मंदिरातून टाळ, मृदंग, पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात मिरवणुकीने नेऊन देवभेट तसेच हार तुरे पालखीतून आणून देवाला अर्पण करण्यात आले. पालखी सोहळा देवाच्या मंदिरात विसावल्यावर भाविकांच्या साक्षीने खंडोबा देव तसेच बानाई देवीचा विवाह सोहळा पार पडला.
उपस्थितांनी अक्षतांची उधळण करत सदानंदाचा येळकोटचा जयघोष केला. मंदिरात भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती. मंदिर परिसरात खोबरे आणि भंडाराच्या दुकानांबरोबरच हॅाटेल, खेळण्यांच्या दुकानाबरोबर पाळणे यामुळे मंदिर आणि परिसर भाविकांनी फुलला होता. खंडोबा देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष बाळासाहेब नाईकडे, विश्वस्त शंकरराव देवदरे, शांताराम नाईकडे, ज्ञानेश्वर गुरव, जिजाभाऊ नाईकडे, अशोक सुतार, बाळासाहेब मिरजे, माजी आदर्श सरपंच प्रियांका देवदरे, आशा नाईकडे, सहिंद्रा देवदरे, विमल हुले, अॅड. अमृता गुरव-देशमुख, रंगनाथ महाराज नाईकडे, उपसरपंच सचिन नाईकडे, केतन चव्हाण, सोपान मिरजे, शांताराम नाईकडे यांसह ग्रामस्थांनी भाविकांना दर्शन सुलभ होण्यासाठी व्यवस्था केली होती. यात्रेला अनेक मान्यवरांनी उपस्थित राहून उत्साह द्विगुणित केला. यात्रेचे संपूर्ण नियोजन ग्रामस्थ कडधे, खंडोबा देवस्थान ट्रस्ट, मुंबईकर, पुणेकर, गावातील सर्व युवक मंडळे, महिला मंडळांनी केले होते.
