राज्यस्तरीय सुलेखन स्पर्धेत सोनवणे प्रथम
दावडी, ता. ३० : राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद पुणे यांच्या वतीने शिक्षक व अधिकारी यांच्या विविध स्पर्धा सिंधुदुर्ग येथे पार पडल्या. त्यापैकी राज्यस्तरीय सुलेखन स्पर्धेमध्ये खेड तालुक्यातील जांभूळदरा, गोसासी येथील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक अशोक सोनवणे यांचा प्रथम क्रमांक आला.
ही स्पर्धा (ता. २३) डायट कॉलेज सिंधुदुर्ग येथे झाली असून (ता. २७) स्पर्धेचा निकाल जाहीर झाला. स्पर्धेमध्ये राज्यातील ९ विभागातून ४५ स्पर्धक सहभागी झाले होते. द्वितीय क्रमांक प्रमोद देठे सांगली यांचा तर तृतीय क्रमांक अमित राजदीप, कोल्हापूर यांचा आला.
शिक्षकांच्या अध्यापन कौशल्यात भर घालण्यासाठी, भाषिक आणि सादरीकरण क्षमतेला चालना देण्यासाठी या स्पर्धांचे आयोजन केले होते. तर शिक्षक, अधिकारी आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कौशल्यवृद्धी हा या स्पर्धेमगाचा उद्देश होता.
सोनवणे यांनी तालुकास्तरावर प्रथम व विभाग स्तरावर चतुर्थ क्रमांक पटकावून राज्यस्तरीय स्पर्धेत स्थान पटकाविले होते. स्पर्धेसाठी त्यांना सुलेखनकार अमित भोरकडे यांचे मार्गदर्शन लाभले. सोनवणे यांच्या यशाबद्दल खेड तालुका गटशिक्षणाधिकारी अमोल जंगले, खेड बीट विस्तार अधिकारी सोनाली झिंझुर्डे कनेरसर केंद्राच्या प्रमुख मनीषा पोखरकर यांनी अभिनंदन केले.
