जेजुरी गडावरून आंदोलनाचा एल्गार
जेजुरी, ता. १३ : मंदिर संस्कृती उपासकांच्या हक्कासंबंधी चुकीची दुरुस्ती न झाल्यास समस्त गुरव समाज रस्त्यावर उतरून सरकार विरोधात एल्गार पुकारेल, असा इशारा जेजुरी गडावरून अखिल गुरव, पुजारी, ब्राह्मण सेवेकरी वर्गाने दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील महत्वपूर्ण तीर्थक्षेत्र असलेल्या जेजुरी गडावर राजेंद्र गुरव येऊन त्यांनी येथील समस्त गुरव कोळी वीर घडशी ब्राह्मण आणि सेवेकरी यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी जेजुरी गुरव समाज अध्यक्ष माधव बारभाई, मिलिंद शिरसागर सदानंद बारभाई,रेवनाथ आगलावे, प्रशांत सातभाई, धनंजय आगलावे मयूर दीडभाई, बाळासाहेब दीडभाई, गौतम हरिश्चंद्रे सचिन गुरव, हनुमंत लांघी, सचिन मोरे, सुधाकर मोरे आदी मान्यवर उपस्थित होते. या करिता कायदेशीर अभ्यासक रवींद्र क्षीरसागर, विजयकुमार क्षीरसागर, योगीनाथ फुलारी, प्रवीण राजगुरू हे चळवळीचे कामकाज पाहत असून ते राज्यव्यापी दौरा करीत आहेत. या प्रसंगी देवसंस्थांनचे कर्मचारी सागर गोडसे आणि महेश शिंदे, दादा खोमणे यांनी ट्रस्टच्या वतीने त्यांचे स्वागत केले. महाराष्ट्र आध्यदेश क्र.७, २०१५ प्रमाणे वगळलेला व्यवस्थापक शब्द पुन्हा जशाचा तसा पुनर्जीवीत करावा आणि मंदिर संस्कृती उपासक गुरव, ब्राह्मण, तेली अन्य समाजासह राज्यातील तसेच कर्नाटक, कोकण सह अन्य राज्यतील जंगम, गोसावी, लिंगायत, कोळी यांची पिड्यानपिड्या वंश परमपंरागत व्यवस्थापक प्रणालीसाठी मंदिर व्यवस्थापक शब्द असणे आवश्यक आहे. शासनाने या बाबत त्वरित दुरुस्ती करावी या बाबत महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आमदार महेश लांडगे यांना राष्ट्रीय गुरव महासंघ नेते विजय शिंदे, बाळासाहेब क्षीरसागर, गुरव फेडरेशन महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष विजयकुमार पोरे, आणि अखिल गुरव समाज राज्य अध्यक्ष अण्णा शिंदे, सातारा गुरव संघटक अध्यक्ष नानासाहेब गुरव शैव संस्कृती उपासक अध्यक्ष पुण्याचे ज्ञानेश्वर गुरव यांनी निवेदनाद्वारे विनंती केली आहे.
पारंपरिक मंदिर संस्कृती उपासक गुरव, ब्राह्मण, पुजारी सेवेकरी हे धार्मिक व्यवस्थापक आणि त्यांचे हक्क परंपरेने तेही सनद सारख्या सरकारी कागदपत्रातही जतन केलेला शब्द कायद्याने वगळून मंदिर संस्कृती व्यवस्थापन उपासकांच्या हक्कावर घाला घालण्याचे काम केले आहे. हे मंदिर संस्कृतीला घातक आहे.
- प्रा. राजेंद्र गुरव, गुरव संस्कृती अभ्यासक
