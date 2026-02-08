मंचरला महाशिवरात्रीनिमित्त हरिनाम सप्ताह
मंचर, ता. ८ : येथील तपनेश्वर मंदिरात महाशिवरात्री महोत्सवानिमित्त सोमवार (ता. ९) ते सोमवार (ता. १६) या कालावधीत अखंड हरिनाम सप्ताह होत आहे. सप्ताहाची जय्यत तयारी झाली आहे.
मंचर, निघोटवाडी व शेवाळवाडी येथील ग्रामस्थांच्या वतीने दरवर्षी सप्ताह घेण्यात येतो. सप्ताह कालवधीत दररोज पहाटे ४ ते ६ यावेळेत काकडा आरती, सकाळी ७.३० ते ९ यावेळेत विठ्ठल मंदिर ज्ञानेश्वरी पारायण सोहळ्याच्या वतीने शिवलीलामृत ग्रंथ पारायण सकाळी १० ते दुपारी १२ यावेळेत गाथा भजन, सायंकाळी ६ ते रात्री ७ हरिपाठ व हरिकीर्तन, रात्री ७ ते रात्री ९ यावेळेत कीर्तन व रात्री ९ वाजता अन्नप्रसाद असा कार्यक्रम होणार आहे. हर्षद पारखे, रोहित शेवाळे सिद्धेश वाबळे, ओमकार भोर, तन्वी विश्वासराव, आविष्कार पोखरकर, प्रशांत पाबळे यांची कीर्तने होणार आहेत. सोमवारी (ता. १६) मयूर महाराज बोडके यांचे काल्याचे कीर्तन व त्यानंतर दुपारी १२ वाजता महाप्रसादाचा कार्यक्रम होणार आहे.