संस्कृती, ऑर्किड इंटरनॅशनल, विबग्योर दुसऱ्या फेरीत
पुणे, ता. १ : वाघोली येथील संस्कृती स्कूल, मांजरीच्या ऑर्किड द इंटरनॅशनल स्कूल, मगरपट्टा आणि पिंपळे सौदागर येथील विबग्योर स्कूल या संघांनी सलामी लढतीत प्रतिस्पर्धी संघांवर दमदार विजय मिळवून पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स बास्केटबॉल स्पर्धेत १४ वर्षांखालील मुलांच्या गटात दुसऱ्या फेरीत प्रवेश निश्चित केला. तर मुलींमध्ये विबग्योरसह एसएनबीपी, मिलेनियम नॅशनल, एसपीएम संघांनी विजयी सलामी दिली.
डेक्कन जिमखाना येथील बास्केटबॉल कोर्टवर ही स्पर्धा सुरू झाली. मुलांच्या गटात पहिल्या दिवशी मगरपट्टा येथील विबग्योर स्कूल संघाने एकतर्फी सामन्यात हिंजवडी येथील ‘डीपीएस’चा ३९-४ असा मोठ्या गुणफरकाने पराभव केला. विजयी संघाकडून अर्चित मुसिब याने सर्वाधिक १६ गुण तर प्रत्युष त्रिपाठी व वेदांत भारद्वाज यांनी प्रत्येकी ८ गुणांची नोंद केली. दुसऱ्या सामन्यात चिराग कुलश्रेष्ठ याने नोंदविलेल्या १९ गुणांच्या जोरावर पिंपळे सौदागर येथील विबग्योर स्कूलने न्यू नऱ्हे येथील ब्लॉसम पब्लिक स्कूलचा ४९-१९ असा पराभव केला. तर संस्कृती स्कूलने कमलनयन बजाज स्कूलवर ३०-१८ गुणांनी विजय मिळवून अंतिम सोळा संघांमध्ये स्थान पक्के केले.
मुलींच्या गटामध्ये एनआयबीएम रस्ता येथील विबग्योर हायस्कूलने खराडीच्या कोठारी इंटरनॅशनल स्कूलवर ११-५, हांडेवाडी येथील एसएनबीपी हायस्कूल संघाने तळेगाव येथील हचिंग्स स्कूलचा २६-० असा तर मिलेनियम नॅशनल स्कूलने विबग्योर स्कूलवर (मगरपट्टा) ४४-३३ असा विजय मिळविला. निष्ठा क्षीरसागर (१३ गुण) व समीक्षा काळे (१० गुण) यांच्या अष्टपैलू प्रदर्शनाच्या बळावर एसपीएम स्कूलने नारायणा ई-टेक्नो स्कूलचा ३१-० असा धुव्वा उडविला.
मुलींच्या १६ वर्षांखालील गटात
प्रभात रस्ता येथील सिंबायोसिस स्कूलने एरंडवणे येथील अभिनव इंग्लिश मीडियम स्कूलचा ४५-२ असा पराभव केला. त्यामध्ये मिहिका गद्रे हिने सर्वाधिक २९ गुणांचे योगदान दिले. मांजरी येथील ऑर्किड द इंटरनॅशनल स्कूलने चिंचवडच्या नॉव्हेल इंटरनॅशनल स्कूलवर ३४-२ तसेच नॉलेज हॅबिटॅट स्कूलने शिवणे येथील वॉलनट स्कूलवर २७-८ असा एकतर्फी विजय मिळवून पुढील फेरी गाठली.
एकाकी लढत अपुरी
मगरपट्टा येथील विबग्योर हायस्कूलच्या अर्चित मुसिब याने (१६ गुण) आणि पिंपळे सौदागरमधील विबग्योर हायस्कूलच्या चिराग कुलश्रेष्ठ (१९ गुण) यांनी उत्कृष्ट खेळाचे प्रदर्शन घडविले. लोकसेवा स्कूलच्या शिविका सिंग हिने तर पहिल्या दिवशी एकाकी लढत देत सर्वाधिक म्हणजे तब्बल ३८ गुणांची नोंद केली. परंतु, या अप्रतिम कामगिरीनंतरही भिलारेवाडी येथील आर्यन्स वर्ल्ड विरुद्ध संघाला अवघ्या २ गुणांनी पराभव पत्करावा लागला.
रोमांचक लढतीचा अनुभव
पहिल्या दिवशी क्रीडाप्रेमींना पूना गुजराती केळवणी मंडळ (पीजीकेएम) आणि इन्फेंट जीसस हायस्कूल यांच्यात रोमांचक सामना पाहायला मिळाला. १४ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या या लढतीत दोन्ही संघ निर्धारित वेळेत १४-१४ असे बरोबरीत होते. त्यामुळे सामन्याचा निर्णय अतिरिक्त पाच मिनिटांच्या वेळेत झाला. यात पीजीकेएम संघाने २१-१८ गुणांनी बाजी मारली. जय शाह व भूमित राठी यांनी प्रत्येकी सात गुण नोंदवून संघाला रोमहर्षक विजय मिळवून दिला. पराभूत संघाकडून अभिनव घाडगेने सर्वाधिक १५ गुणांची नोंद करून विजयासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले.
अन्य निकाल
१४ वर्षांखालील गट मुले ः जे. एन. पेटिट टेक्निकल स्कूल वि. वि. सेंट अॅनाबेल स्कूल २२-६, ऑर्किड द इंटरनॅशनल स्कूल वि. वि. आर्यन्स वर्ल्ड स्कूल, वारजे २२-१५. मुली : आर्यन्स वर्ल्ड स्कूल, भिलारेवाडी वि. वि. लोकसेवा स्कूल ४०-३८, छत्रभुज नरसी स्कूल (सीएनएस) वि. वि. बिल्लाबोंग हायस्कूल २४-६.
