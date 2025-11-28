बिबट्याने केले बेजार, दिवसा वीज देऊन महावितरणचा आधार
राजेगाव, ता. २८ : रावणगाव (ता. दौंड) परिसरातील रात्रीच्या वेळी बिबट्याचा वावरामुळे रावणगाव तसेच पंचक्रोशीतील गावांमध्ये रात्रीच्या वेळी शेतीसाठी पाणी देण्यास शेतकऱ्यांना जिकिरीचे झाले होते. यावर उपाय म्हणून, महावितरणने शेतकऱ्यांसाठी दिवसा विद्युतपुरवठा सुरू केला आहे. याचा लाभ रावणगाव, नंदादेवी, खडकी येथील गावातील शेतकऱ्यांना होणार आहे. त्यामुळे बिबट्याच्या दहशतीने बेजार झालेल्या शेतकऱ्यांना महावितरणचा आधार मिळाला आहे.
शेतीसाठी दिवसा वीज उपलब्ध झाल्याने रावणगाव, नंदादेवी गावातील ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. आता रात्रीच्या वेळी शेतीसाठी पाणी देण्यास शेतात जाण्याची शेतकऱ्यांना गरज भासणार नाही. या बदलासाठी महावितरणने यंत्रणेत आवश्यक त्या सुधारणा केल्या आहेत. तसेच पहिल्या ५ एम.व्ही क्षमतेच्या विद्युत रोहित्राऐवजी १० एम.व्ही क्षमतेचे नवीन रोहित्र बसविण्यात आला असून, महिनाभर त्याची चाचणी घेण्यात आली. ती यशस्वी ठरल्यानंतर रावणगाव, नंदादेवी परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी पंपाचा दिवसा विद्युतपुरवठा सुरू करण्याचे नियोजनही मार्गी लागले, असे कुरकुंभ विभागाचे साहाय्यक अभियंता पी. ए. मुंगसे यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.