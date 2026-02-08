सुप्यात आजपासून महासिद्ध उत्सव
सुपे, ता. ८ : सुपे (ता. बारामती) येथील स्वयंभू श्रीसिद्धेश्वर महादेव मंदिरात महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने सोमवारी (ता. ९) महासिद्ध उत्सव सुरू होत आहे. उत्सवाचे यंदाचे २६ वे वर्ष आहे.
यानिमित्त मंदिरात पूजा, अभिषेक, काकडआरती, श्रीशिवलीलामृत ग्रंथ सामुदायिक पारायण, गाथा भजन, शिवयाग यज्ञ, हरिपाठ व हरिनाम संकीर्तन हरिजागर आदी कार्यक्रम होणार आहेत. सप्ताह कालावधीत सचिन महाराज रसाळ, संजय वाबळे, सुरेखा चांदगुडे, माउली चव्हाण, नामदेव साठे, संजय ढम आदींची कीर्तने होणार आहेत.
रविवारी (ता. १५) महाशिवरात्री दिवशी सकाळी श्रीं ना सामुदायिक मंगल स्नान घातले जाणार आहे. सायंकाळच्या दरम्यान श्रींच्या पालखीची टाळ-मृदंगाच्या निनादात ग्रामप्रदक्षिणा होणार आहे. सायंकाळी मंदिरात दीपोत्सव साजरा होणार आहे. सोमवारी (ता. १६) सकाळी महंत प्रमोद जगताप यांचे काल्याचे कीर्तन होईल. त्यानंतर महाप्रसाद होऊन उत्सवाची सांगता होणार आहे.