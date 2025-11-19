सासवडमध्ये पहाटेपर्यंत छाननी
सासवड, ता. १९ : सासवड (ता. पुरंदर) नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी दाखल झालेल्या उमेदवारी अर्जांची मंगळवारी (ता. १८) संथगतीने सुरू झालेली छाननी प्रक्रिया बुधवारी पहाटेपर्यंत चालली. निवडणूक निर्णय अधिकारी सतीश थेटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या छाननीमध्ये नगराध्यक्षपदासाठी दाखल झालेल्या १५ अर्जांपैकी ६ उमेदवारांचे अर्ज पात्र ठरले, तर ९ अर्ज बाद करण्यात आले. त्याचप्रमाणे, ११ प्रभाग आणि २२ नगरसेवकपदांसाठी दाखल झालेल्या १२९ अर्जांपैकी ७१ उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरले असून, ५८ अर्ज अपात्र ठरले असल्याची माहिती सहाय्यक निवडणूक अधिकारी डॉ. कैलास चव्हाण यांनी बुधवारी (ता. १९) दुपारी दिली.
नगराध्यक्षपदासाठी ६ उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरले आहेत. यामध्ये भाजपकडून माजी नगराध्यक्षा आनंदीकाकी जगताप, शिवसेनेकडून (शिंदे) माजी नगरसेवक सचिन भोंगळे, महाविकास आघाडीकडून शिवसेनेचे (ठाकरे) अभिजित जगताप, तसेच माजी उपनगराध्यक्ष वामन जगताप, दत्तात्रेय घाटे आणि निकिता धोत्रे या अपक्ष उमेदवारांचे अर्ज पात्र ठरले आहेत.
भाजप दाद मागणार
छाननी प्रक्रियेत प्रभाग ११ ‘अ’मध्ये भाजपच्या उमेदवार राजश्री वैभव इनामके यांना पक्ष उमेदवारी अर्ज वेळेत न मिळाल्याने त्यांचा अर्ज बाद करण्यात आला. त्यामुळे येथे शिवसेनेच्या हेमलता मिलिंद इनामके यांचा एकमेव अर्ज शिल्लक राहिला आहे. याबाबत भाजपकडून न्यायालयात दाद मागण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
दिरंगाईवर तीव्र रोष
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून माध्यमांच्या प्रतिनिधींना वेळेत माहिती मिळत नसल्याने या दिरंगाईबद्दल तीव्र रोष व्यक्त होत आहे. मंगळवारी रात्री मध्यरात्री अडीचपर्यंत छाननी प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याची विश्वसनीय माहिती असतानाही ही माहिती माध्यमांना दिली नाही.
नगराध्यक्षपदासाठी दाखल एकूण अर्जांची संख्या- १५
एकूण अपात्र अर्जांची संख्या- ९
एकूण पात्र अर्जांची संख्या- ६
नगरसेवकपदासाठी दाखल अर्जांची संख्या- १२९
एकूण अपात्र अर्जांची संख्या- ५८
एकूण पात्र अर्जांची संख्या- ७१
