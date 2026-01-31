विवाहासाठी सजलेली कार्यालये ओस
वडगाव निंबाळकर, ता. ३१ : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाच्या दुःखद घटनेने बारामती तालुक्यातील जनजीवन पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. या घटनेचा परिणाम चक्क नियोजित विवाह समारंभांवरही झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. पवार यांच्या निधनाची माहिती कळताच सर्वत्र शांतता पसरली आणि तालुक्यातील अनेक विवाह समारंभ केवळ धार्मिक विधी उरकून अत्यंत साधेपणाने लग्न पार पाडण्यात आले.
सनई-चौघड्यांचे आवाज थांबले, वाजंत्री शांत झाल्या, कुठेही डामडौल नव्हता. विवाहासाठी सजलेली कार्यालये ओस पडली होती. आनंदाचा गजर असावा, अशा ठिकाणी फक्त नीरव शांतता अनुभवायला मिळाली.
वडगाव निंबाळकर येथील अभिजित प्रदीप दरेकर यांचा शुभविवाह शिरवळ (ता. खंडाळा, जि. सातारा) येथे नियोजित होता. सकाळी उत्साहात निघालेल्या वऱ्हाडी मंडळींना सोशल मीडियावरून दादांच्या निधनाची बातमी समजताच संपूर्ण वातावरण बदलले. काही नागरिक बारामतीकडे धाव घेऊन घटनेची खातरजमा करत होते. अखेरीस मोजक्या नातेवाइकांच्या उपस्थितीत हा विवाह साधेपणाने पार पडला.
सदोबाचीवाडी (ता. बारामती) येथील अभिषेक कार्यालयात पुणे कर्वेनगर येथील करे व बरकडे कुटुंबांचा विवाह नियोजित होता. मात्र येथेही वाजंत्री माघारी गेल्या, गोडधोड टाळण्यात आले आणि साधा स्वयंपाक करण्यात आला. कोऱ्हाळे बुद्रुक येथील सिद्धिविनायक कार्यालयातही विवाह फक्त धार्मिक विधींनीच पार पडल्याची माहिती दत्तात्रेय गावडे यांनी दिली.
दादांच्या निधनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनी आपला वैयक्तिक आनंद बाजूला ठेवून, समाजासाठी अखंड झटणाऱ्या नेतृत्वाला अशा अनोख्या पद्धतीने श्रद्धांजली वाहिल्याचे या घटनांतून दिसून आले.
