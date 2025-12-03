दोनशे पन्नासहून अधिक जणांची आरोग्य तपासणी
पुणे, ता. ३ ः सकाळ माध्यम समूहातील ‘सकाळ सोशल फाउंडेशन’, श्रीमती लक्ष्मीबाई दगडूशेठ हलवाई दत्त मंदिर ट्रस्ट, हिराबाई कावसजी जहाँगीर वैद्यकीय संशोधन संस्था व गुरुनानक दरबार- गुरुनानक मेडिकल फाउंडेशन यांच्यातर्फे दत्तजयंतीनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराच्या माध्यमातून २५० हून अधिक जणांची आरोग्य तपासणी करून औषधोपचार करण्यात आले, तर ८६ जणांना मोफत चष्मे देण्यात आले.
शिबिराच्या उद्घाटनप्रसंगी ‘सकाळ सोशल फाउंडेशन’चे विश्वस्त महेंद्र पिसाळ, श्रीमती लक्ष्मीबाई दगडूशेठ हलवाई दत्त मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष अॅड. शिवराज कदम-जहागीरदार, खजिनदार युवराज गाडवे, महेंद्र गाडवे, गुरुनानक दरबारचे अध्यक्ष चरणजित सिंग सहानी, नरेंद्रपाल सिंग बक्षी, सुरेंद्र सिंग धुप्पर, अमरजित सिंग छाबडा, मोहिंदर सिंग कंधारी, शिवकुमार सलुजा, हिराबाई कावसजी जहाँगीर वैद्यकीय संशोधन संस्थेच्या संध्या गायकवाड, डॉ. दीपाली लडकत व मोनिश वाघ आदी उपस्थित होते.
आरोग्य शिबिराच्या माध्यमातून रक्तदाब, वजन, उंची, रक्तातील साखर, एचबी, नेत्रतपासणी, औषधोपचार व सल्ला-मार्गदर्शन आदी तपासण्या करण्यात आल्या. याशिवाय माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडळ व संस्थेचे माजी विद्यार्थी मंडळ यांच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आलेल्या रक्तदान शिबिरास परिसरातील नागरिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. रक्तदान शिबिरास व नेत्र तपासणीस अनुक्रमे आचार्य आनंदऋषीजी रक्तपेढी, पूना हॉस्पिटल रक्तपेढी व डॉ. ललवाणी आय क्लिनिक यांचे विशेष सहकार्य लाभले.
