Pune Heavy Rain: सातगाव पठारावर पावसाचा कहर! वेळ नदीला महापूर; शेती, पिके आणि सुपीक माती वाहून गेली

-डी. के. वळसे पाटीलमंचर : आंबेगाव तालुक्यातील सातगाव पठार परिसरात गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने अक्षरशः थैमान घातले आहे. सोमवारपासून बुधवारी सकाळपर्यंत कोसळलेल्या संततधार पावसामुळे परिसरात ढगफुटीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून वेळ नदीला महापूर आला आहे. नदीकाठच्या शेतजमिनी, पिके आणि सुपीक माती मोठ्या प्रमाणावर वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...कुरवंडी, भावडी, तुगाव, कोल्हारवाडी, पेठ आणि पारगाव तर्फे खेड या गावांमध्ये नुकसानीचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे समोर आले आहे. नदीने रौद्ररूप धारण केल्याने अनेक ठिकाणी पाणी शेतात घुसले, तर काही ठिकाणी शेतीचे बांध, रस्ते आणि संरक्षक भिंतीही कोसळल्या आहेत. शेतातील सुपीक माती वाहून गेल्याने आगामी हंगामाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे..पेठ गावात पुराचा विळखावेळ नदीच्या महापुराचा सर्वाधिक फटका पेठ गावाला बसला. जुन्या पुणे–नाशिक महामार्गावरील पुलावर तब्बल पाच ते सहा फूट उंचीने पाणी वाहत असल्याने या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. गावातील स्मशानभूमी परिसरातील अनेक घरांमध्ये पुराचे पाणी शिरल्याने नागरिकांची मोठी धावपळ उडाली. तसेच गावातील अंतर्गत रस्त्यांवरूनही पुराचे पाणी वाहत असल्याने दैनंदिन जनजीवन विस्कळीत झाले असून नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. असे राम तोडकर यांनी सांगितले..स्थानिक ज्येष्ठ शेतकऱ्यांच्या मते, गेल्या ५० वर्षांत एवढा प्रचंड पाऊस कधीच झाला नव्हता. यंदाच्या पावसाने सर्व विक्रम मोडले असून शेतीचे अभूतपूर्व नुकसान झाले आहे. असे भावडी गावचे शेतकरी अशोक बाजार यांनी सांगितले.पारगाव तर्फे खेड गावात गंगाराम मारुती पवार यांचे बटाटा लागवडीसाठी आणलेले 60 कट्टे पुराच्या पाण्यात वाहून गेले तसेच इतर अनेक शेतकऱ्यांच्याही शेत जमिनीतील माती मोठ्या प्रमाणात वाहून गेल्याची माहिती ग्रामस्थ भाऊसाहेब सावंत पाटील यांनी दिली..कुरवंडी येथे नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला असून प्रदीप तोत्रे , रवींद्र तोत्रे, लहू तोत्रे यांच्या वेळ नदीच्या काठावरील शेत जमिनीला पुराच्या पाण्याचा फटका बसला त्यामुळे वीस फूट खोल व साठ फूट रुंद आकारातील सर्व माती, लावलेले बटाटे व साठवून ठेवलेल्या बटाट्यचे 25 कट्टे तसेच खताच्या सात गोणी पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्या. तसेच या भागातील विहिरींचेही नुकसान झाले आहे. तसेच इतर अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीतील माती वाहून गेली.दरम्यान, नाशिक भागातील ढगफुटीच्या पावसाचा प्रभाव वाऱ्याच्या प्रवाहामुळे आंबेगाव तालुक्यात जाणवल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे. मात्र, या चर्चेला अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही.दरम्यान, महसूल आणि कृषी विभागाने तातडीने पंचनामे करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. पावसाचा जोर अद्याप कायम असल्याने प्रशासनाने नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.प्रांत अधिकारी अर्चना तांबे भर पावसातशेताच्या बांधावरआंबेगाव जुन्नर विभागाच्या प्रांताधिकारी अर्चना तांबे ,नायब तहसीलदार डॉ सचिन वाघ यांच्यासह महसूल व कृषी खात्याचे अधिकारी सध्या पिंपळगावसह पूर्वभागाच्या दौऱ्यावर होते. त्यांनी शेतकऱ्यांबरोबर चर्चा करून त्यांना धीर देण्याचा प्रयत्न केला. मंगळवारी प्रांत तांबे यांनी आदिवासी दुर्गम भागामध्ये रात्री दहा वाजेपर्यंत थांबून परिस्थितीची पाहणी केली. अनेक कुटुंबांचे सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करण्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रशासनने पार पाडल्यामुळे नागरिकात समाधान व्यक्त केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.