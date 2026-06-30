पुणे

Pune News: बेल्हेच्या समर्थ आयटीआयची घवघवीत कामगिरी; टोयोटामध्ये २८ विद्यार्थ्यांची नोकरीसाठी निवड

Samarth ITI Belhe Toyota placement 2026: टोयोटा टेक्निकल एज्युकेशन प्रोग्राममुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक प्रशिक्षण; बेल्हेतील समर्थ आयटीआयच्या २८ विद्यार्थ्यांना उद्योगाभिमुख नोकरीची संधी
Skill-Based Training Pays Off: 28 Samarth ITI Students Selected for Toyota Jobs

28 Samarth ITI Students Selected for Toyota Jobs

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-अर्जुन शिंदे

बेल्हे : बेल्हे (ता. जुन्नर) येथील समर्थ आय. टी. आय. व टोयोटा टेक्निकल एज्युकेशन प्रोग्रामच्या वतीने, नुकत्याच आयोजित ' करियर डे ' च्या माध्यमातून एकूण २८  विद्यार्थ्यांची टोयोटाच्या विविध आस्थापनांमध्ये उद्योगाभिमुख तांत्रिक प्रशिक्षणाच्या बळावर  नोकरीसाठी निवड झाली आहे.

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