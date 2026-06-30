Pune News: बेल्हेच्या समर्थ आयटीआयची घवघवीत कामगिरी; टोयोटामध्ये २८ विद्यार्थ्यांची नोकरीसाठी निवड

-अर्जुन शिंदेबेल्हे : बेल्हे (ता. जुन्नर) येथील समर्थ आय. टी. आय. व टोयोटा टेक्निकल एज्युकेशन प्रोग्रामच्या वतीने, नुकत्याच आयोजित ' करियर डे ' च्या माध्यमातून एकूण २८ विद्यार्थ्यांची टोयोटाच्या विविध आस्थापनांमध्ये उद्योगाभिमुख तांत्रिक प्रशिक्षणाच्या बळावर नोकरीसाठी निवड झाली आहे..बेल्हे येथे समर्थ शैक्षणिक संकुलात समर्थ आय. टी. आय. व टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्रा. लि. यांच्या वतीने राबविण्यात येणारे ऑटोमॅटिव्ह बॉडी रिपेअर (डेटिंग) व ऑटोमॅटिव्ह पेंट रिपेअर (पेंटिंग) हे एक वर्षाचे अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडणारे ठरत आहेत. तांत्रिक शिक्षण विभाग व दिल्ली सरकारच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आलेल्या या अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक प्रशिक्षण, उपकरणे व साधने, स्प्रे पेंटिंग उपकरणे आदींच्या सहाय्याने प्रशिक्षण दिले जाते..तसेच उद्योगातील अनुभवी तज्ञांचे मार्गदर्शन दिले जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये कौशल्य, आत्मविश्वास व उद्योगासाठी आवश्यक व्यावसायिक क्षमता विकसित होत आहे. या करिअर डे मध्ये २८ विद्यार्थ्याची निवड झाल्याची माहिती प्राचार्य पांडुरंग हाडवळे यांनी दिली. या विद्यार्थ्यांना उद्योगाभिमुख प्रशिक्षण आदित्य दिघे यांनी दिले. दरम्यान ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण तांत्रिक कौशल्याचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना कुशल, सक्षम व रोजगारक्षम बनविणे हेच संस्थेचे ध्येय असल्याचे संस्थेचे विश्वस्त वल्लभ शेळके यांनी सांगितले..निवड झालेले विद्यार्थी : शॉ टोयोटा – ऑटोमोटिव्ह बॉडी रिपेअर (डेंटिंग) : अविष्कार आहेर, साहिल चासकर, किरण चापुडे, अनिकेत डोके, गणेश डुंबरे, अनिकेत गोपाळे, देवदत्त इचके, प्रथमेश जाधव, सुजल कदम, सार्थक कोरडे, अजिंक्य लामखडे, शंतनू नायकोडी, प्रतीक तुपे.शरयू टोयोटा – ऑटोमोटिव्ह बॉडी रिपेअर : आलिम पठाण, आविष्कार साळुंखे.शॉ टोयोटा – ऑटोमोटिव्ह पेंट रिपेअर : मयुरेश जगताप, विवेक रोकडे, शंतनू विधाटे, जहिद शेख.शरयू टोयोटा – ऑटोमेटिव्ह पेंट रिपेअर :निखिल भांगरे, अजय काकडे, अजय माने, प्रथमेश मोरडे, ऋग्वेद नलावडे, शंकर सप्रे, सुमित हांडे, अविष्कार पोखरकर..या उल्लेखनीय यशाबद्दल संस्थेचे अध्यक्ष वसंतराव शेळके, उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर शेळके, सचिव विवेक शेळके, विश्वस्त वल्लभ शेळके, माजी जिल्हा परिषद सदस्य स्नेहल शेळके,कॅम्पस डायरेक्टर राजीव सावंत, प्रशासकीय अधिकारी प्रा.प्रदीप गाडेकर, उपप्राचार्य विष्णू मापारी यांनी सर्व निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.