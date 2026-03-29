Pune Crime: ट्रेडिंग अन् टास्कच्या आमिषाने फसवणूक; पुण्यातील चौघांना तब्बल ६७ लाखांचा गंडा, पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल!

पुणे: सायबर चोरट्यांनी ट्रेडिंग आणि टास्कचे आमिष दाखवत चौघांना ६७ लाख ५७ हजार १९७ रुपयांचा गंडा घातला. याबाबत सायबर चोरांविरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत. कर्वेनगर येथील ६० वर्षीय तक्रारदाराला सायबर चोरांनी एका ग्रुपमध्ये समाविष्ट केले. त्यानंतर ट्रेडिंग स्टॉकच्या माध्यमातून गुंतवणूक करण्यास भाग पाडून १८ लाख ४७ रुपयांची फसवणूक केली. हा प्रकार १० फेब्रुवारी ते ११ मार्च २०२६ या कालावधीत घडला. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच तक्रारदाराने वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. सायबर चोरांनी कोंढव्यातील ३८ वर्षीय महिलेला टास्क पूर्ण केल्यास जास्त परतावा मिळेल, असे आमिष दाखवत गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले. त्यावर विश्वास ठेवत महिलेने ३० ऑगस्ट ते १० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत ५ लाख १३ हजार २५० रुपयांची गुंतवणूक केली. याप्रकरणी संबंधित महिलेने काळेपडळ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. हडपसर परिसरातील रहिवासी ४५ वर्षीय महिलेला सायबर चोरांनी ३० नोव्हेंबर २०२४ ते २८ जानेवारी २०२५ या कालावधीत संपर्क करून ट्रेडिंगवर चांगला नफा असल्याचे सांगून गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले. त्यावर विश्वास ठेवत महिलेने १२ लाख ६ हजारांची गुंतवणूक केली. महिलेला फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी हडपसर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. कोथरूड परिसरातील ७३ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला एकाने १० ऑक्टोबर २०२२ ते एप्रिल २०२५ या कालावधीत शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्यास चांगला परतावा देण्याचे आमिष दाखवले. त्यावर विश्वास ठेवत ज्येष्ठाने ३२ लाख ३७ हजार ९०० रुपयांची गुंतवणूक केली. परतावा न मिळाल्याने ज्येष्ठाने १रुद्र सुरेश माने (रा. सच्चाई माता, आंबेगाव) याच्याविरोधात फिर्याद दिली.