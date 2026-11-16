Healthy Lifestyle: आहार अन् व्यायामाने मधुमेहावर नियंत्रण शक्य ;आंतरराष्ट्रीय संशोधनाचा अहवाल ; नियमित चालणाऱ्यांवर चांगला परिणाम

पुणे : पारंपरिक भारतीय आहारपद्धती आणि नियमित शारीरिक व्यायाम सुरुवातीच्या टप्प्यातील टाइप २ मधुमेहाच्या व्यवस्थापनासाठी प्रभावी ठरू शकतो, असे एका संशोधनातून समोर आले आहे. यामध्ये रुग्णांनी कुटुंबात तयार होणारा पारंपरिक आहारच योग्य प्रमाणात घेतला. दहापैकी सहा रुग्णांमध्ये मधुमेहावरील औषधमुक्त अवस्था साध्य झाली असून, नियमित चालणाऱ्यांमध्ये याचे परिणाम अधिक चांगले दिसले. त्याद्वारे भारतीय पारंपरिक आहारपद्धतीचे व व्यायामाचे महत्त्वदेखील यानिमित्त समोर आले आहे. .आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ‘डायबेटिस अँड मेटाबॉलिक सिंड्रोम : क्लिनिकल रिसर्च अँड रिव्ह्यूज’ या वैद्यकीय नियतकालिकात हा अभ्यास प्रसिद्ध झाला आहे. यामध्ये दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीपासून मधुमेह असलेल्या पुणे व छत्रपती संभाजीनगर येथील ८७ प्रौढांचा समावेश करण्यात आला होता. यातील सहभागी व्यक्तींना स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या मध्यम कर्बोदकयुक्त आहारपद्धती (एलएचएमसी) घेण्यास सांगितले होते. यामध्ये विविध धान्यांच्या पोळ्या, डाळी, कडधान्ये, पालेभाज्या, सुका मेवा आणि फळे यांसारख्या भारतीय खाद्यपदार्थांचा समावेश होता..सहा महिन्यांच्या या अभ्यासानंतर ८७ पैकी ५३ सहभागी व्यक्तींचा कोणत्याही औषधांशिवाय मधुमेह पूर्णपणे नियंत्रणात (सामान्य पातळीवर) आला. त्यांच्या वजनात सरासरी ४.६७ किलो घट झाली, तर रक्तातील साखरेची (ग्लुकोज) गेल्या २ ते ३ महिन्यांतील सरासरी पातळी (एचबीए१सी) ७.३२ टक्क्यांवरून ६.२७ टक्क्यांपर्यंत खाली आली. तसेच किमान ८० टक्के दिवस चालण्याचा व्यायाम करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये ही अवस्था प्राप्त होण्याची शक्यता इतरांच्या तुलनेत ८.२४ पट अधिक असल्याचे आढळले. ६०.९ टक्के रुग्णांमध्ये मधुमेहाची ‘रेमिशन’ (औषधमुक्त) अवस्था साध्य झाल्याचे दिसून आले आहे..पुण्यातील चेलाराम डायबेटिस इन्स्टिट्यूट आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील डॉ. काळे डायबेटिस अँड सायकिॲट्री क्लिनिक यांनी संयुक्तपणे हा अभ्यास केला आहे. चेलाराम हॉस्पिटलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. ए. जी. उन्नीकृष्णन यांनी स्पष्ट केले की, सुरुवातीच्या टप्प्यात निदान झाल्यास जीवनशैलीतील बदलांनी मधुमेह औषधमुक्त स्थितीमध्ये आणणे शक्य आहे. मात्र, रुग्णांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय औषधे बंद करू नयेत. संशोधक डॉ. मयुरा काळे यांनी नमूद केले की, दोन वेगवेगळ्या शहरांमध्ये हा अभ्यास केल्याने विविध पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींमध्ये याचे सकारात्मक परिणाम तपासता आले. या पद्धतीमुळे इन्शुलिन प्रतिरोधकता आणि ट्रायग्लिसराइड्सची पातळी कमी झाल्याचेही दिसून आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.