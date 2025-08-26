पुणे

Maratha Reservation : मराठा मोर्चामुळे पुणे-नाशिक महामार्गावरील नारायणगाव ते पुणे दरम्यानच्या वाहतुकीत बदल

मुंबई येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जाणारा मोर्चा शिवनेरी जुन्नर ते मंचर व पुढे राजगुरुनगर मार्गे जाणार आहे.
pune nashik highway traffic
pune nashik highway trafficsakal
सुदाम बिडकर
Updated on

पारगाव - मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबई येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जाणारा मोर्चा शिवनेरी जुन्नर ते मंचर व पुढे राजगुरुनगर मार्गे जाणार असल्याने जिल्हाधिकारी पुणे यांचे आदेशान्वये बुधवार (दि. २७) रात्री १० वाजल्यापासून ते शुक्रवार (दि. २९) रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत नारायणगाव बाजूकडून पुणे बाजूला जाणारी वाहतूक नारायणगाव येथून अष्टविनायकमार्गे कारफाटा-नागापूर-रोडेवाडी फाटा-लोणी-पाबळ मार्गे शिक्रापूर नगर रोड मार्गे पुणे असे केले असल्याची माहिती पारगाव कारखाना पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नेताजी गंधारे यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Mumbai
Rally
Maratha Reservation
Maratha Community
Traffic
Pune Nashik Highway
Pargaon

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com