पुणे
Tamhini Ghat News: ताम्हिणी घाटात प्रचंड वाहतूक कोंडी! पुणे-कोकण मार्ग बंद करण्याचा निर्णय, वाहनांच्या लांबच लांब रांगा
Tamhini Ghat Traffic Jam: पुणे-कोकण मार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. हा मार्ग बंद करण्यात आला आहे. अपघातामुळे या मार्गावर वाहतूक कोंडी झाली आहे.
महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील ताम्हिणी घाट परिसरात एक एसयूव्ही ४०० फूट खोल दरीत पडल्याने सहा जणांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी माहिती दिली आहे की, रायगड जिल्ह्यातील ताम्हिणी घाटावर पिकनिकसाठी गेलेल्या सहा तरुणांचा एसयूव्ही ४०० फूट खोल दरीत पडल्याने मृत्यू झाला. यानंतर पुणे-कोकण मार्ग बंद करण्यात आला आहे. या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली आहे.