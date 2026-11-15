Pune Traffic Diversion : अमित शहा यांच्या पुणे दौऱ्यामुळे वाहतुकीत बदल; शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर वाहनांना बंदी

Amit Shah Pune Visit : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या पुणे दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील वाहतूक व्यवस्थेत दोन दिवस महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. आज(ता.15) रविवार आणि सोमवार या दोन दिवशी शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर वाहनांना पार्किंग करण्यास बंदी घालण्यात आली असून, सोमवारी काही मार्ग वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहेत. विशेषतः सदाशिव पेठेतील भारत इतिहास संशोधक मंडळ आणि पुणे जिल्हा परिषद परिसरातील कार्यक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक पोलिसांनी विशेष नियोजन केले आहे. वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा आणि पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे यांनी केले आहे..प्रमुख रस्त्यांवर पार्किंगला मनाईअमित शहा यांच्या दौऱ्यानिमित्त लोहगाव येथील हवाई दलाचा तळ ते विमाननगर रस्ता, रामवाडी ते मुंढवा येथील भारत फोर्ज कंपनीपर्यंतच्या रस्त्यावर रविवार आणि सोमवारी सर्व प्रकारच्या वाहनांना पार्किंग करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.याशिवाय कोरेगाव पार्कमधील नॉर्थ मेन रोड, जहांगीर हॉस्पिटल चौक, अभियांत्रिकी महाविद्यालय चौक, नेहरू मेमोरियल चौक, जंगली महाराज रस्ता, टिळक चौक, फर्ग्युसन रस्ता, वेधशाळेजवळील खुडे चौक, संगमवाडी ते येरवड्यातील शाहदावलबाबा चौक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते गोल्फ क्लब रस्ता तसेच ५०९ चौक ते लोहगाव हवाई दलाचा तळ या मार्गांवरही वाहनांना पार्किंग करण्यास बंदी असेल..टिळक रस्ता परिसरात वाहतुकीत बदलसोमवारी सदाशिव पेठेतील भारत इतिहास संशोधक मंडळ येथे अमित शहा यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सकाळी नऊनंतर कार्यक्रम संपेपर्यंत टिळक रस्ता, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, बादशाही हॉटेल आणि भरत नाट्य मंदिर परिसरात वाहनांना पार्किंग करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.सोमवारी सकाळी सातनंतर किराड चौक ते नेहरू मेमोरियल हॉल चौक हा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे. या मार्गाने जाणाऱ्या वाहनचालकांनी किराड चौकातून जीपीओमार्गे हॉटेल ब्लू नाईल चौकात जाऊन पुढे इच्छितस्थळी जावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..Pune News: दुबार वाटपाच्या जमिनींवर ;गुंजवणी प्रकल्पातील सहा हेक्टर जमिनीबाबत जिल्हा प्रशासनाची कारवाई.जिल्हा परिषद परिसरातील मार्ग बंदपुणे जिल्हा परिषद परिसरात आयोजित कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर दोराबजी मॉल ते हॉटेल ब्लू नाईल चौक हा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे. या परिसरात येणाऱ्या नागरिकांनी एसजीएस मॉल, पूना क्लब, लेडीज क्लब, किराड चौक, पुणे पोलिस आयुक्तालय परिसरातील गल्ली, इस्कॉन मंदिर आणि ब्लू नाईल चौक येथे वाहने पार्क करावीत, असे आवाहन वाहतूक पोलिसांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.