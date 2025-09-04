पुणे

Pune Traffic: अनेक मार्ग बंद, तर 'या' रस्त्यांवर नो पार्किंग झोन; अनंत चतुर्दशीला पुण्याच्या वाहतुकीत मोठा बदल, जाणून घ्या...

Ganpati Visarjan Pune Traffic: गणेश विसर्जन सोहळ्यानिमित्त पुण्यातील अनेक रस्ते बंद राहणार आहेत. तर काही रस्त्यांवर नो पार्किंग असणार आहे. यामुळे पोलिसांकडून नियमावली जारी करण्यात आली आहे.
अनंत चतुर्दशीनिमित्त गणेश विसर्जन मिरवणुकीची तयारी सुरू असल्याने पुण्यात या शनिवारी वाहतूक निर्बंध असतील. दिवसभर चालणाऱ्या या कार्यक्रमादरम्यान सुरक्षितता आणि सुरळीत हालचाल सुनिश्चित करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी अनेक मध्यवर्ती आणि मुख्य रस्ते वाहनांसाठी बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे. शहरातील प्रमुख गणपती मंडळांच्या नेतृत्वाखाली मिरवणुका सकाळी ९:३० वाजता सुरू होतील. तेव्हापासून उत्सव संपेपर्यंत, पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातील बहुतेक प्रमुख रस्ते वाहनांच्या वाहतुकीसाठी उपलब्ध राहणार नाहीत..

