Pune Traffic: अनेक मार्ग बंद, तर 'या' रस्त्यांवर नो पार्किंग झोन; अनंत चतुर्दशीला पुण्याच्या वाहतुकीत मोठा बदल, जाणून घ्या...

अनंत चतुर्दशीनिमित्त गणेश विसर्जन मिरवणुकीची तयारी सुरू असल्याने पुण्यात या शनिवारी वाहतूक निर्बंध असतील. दिवसभर चालणाऱ्या या कार्यक्रमादरम्यान सुरक्षितता आणि सुरळीत हालचाल सुनिश्चित करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी अनेक मध्यवर्ती आणि मुख्य रस्ते वाहनांसाठी बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे. शहरातील प्रमुख गणपती मंडळांच्या नेतृत्वाखाली मिरवणुका सकाळी ९:३० वाजता सुरू होतील. तेव्हापासून उत्सव संपेपर्यंत, पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातील बहुतेक प्रमुख रस्ते वाहनांच्या वाहतुकीसाठी उपलब्ध राहणार नाहीत...येत्या शनिवारी होणाऱ्या गणेश विसर्जन सोहळ्यानिमित्त पुण्यातील बहुतांश सर्वच महत्त्वाचे रस्ते वाहतुकीसाठी बंद राहणार आहेत, अशी माहिती पुणे पोलिसांनी दिली आहे. अनंत चतुर्दशीच्या निमित्त पुणे शहरातील अनेक रस्त्यांवर सार्वजनिक विसर्जन मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात येतं. यामुळे वाहनचालकांच्या सोयीसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी पुण्यातील वाहतुकीत बदल करण्यात आला आहे. .Pune Ganesh Festival: पुण्यनगरी गणेशभक्तीत न्हाली; शहराच्या मध्यवर्ती भागात तुडुंब गर्दी, देखाव्यांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद.येत्या शनिवारी सकाळी ९.३० वाजता पुणे शहरातील मानाच्या गणपती मंडळांच्या विसर्जन मिरवणुकांना सुरुवात होत असल्यामुळे मध्यवर्ती भागातील बहुतांश सर्व रस्ते वाहतुकीसाठी बंद राहणार असल्याची माहिती पुणे पोलिसांच्या वाहतूक विभागाने दिली आहे. विसर्जन सोहळ्यानिमित्त कुठले रस्ते राहणार बंद याची सविस्तर माहिती पोलिसांनी दिली आहे. .पुण्यात कोणते रस्ते बंद राहणार?लक्ष्मी रोड: सकाळी ७ पासून मिरवणूक संपेपर्यंतटिळक रोड: सकाळी ९ पासून मिरवणूक संपेपर्यंतकेळकर रोड: सकाळी १० पासून मिरवणूक संपेपर्यंतकुमठेकर रोड: दुपारी १२ पासून मिरवणूक संपेपर्यंतशिवाजी रोड: सकाळी ७ पासून मिरवणूक संपेपर्यंत.गणेश रोड: सकाळी १० पासून मिरवणूक संपेपर्यंतबाजीराव रोड: दुपारी १२ पासून मिरवणूक संपेपर्यंतशास्त्री रोड: दुपारी १२ पासून मिरवणूक संपेपर्यंतजे एम रोड: सायंकाळी ४ पासून मिरवणूक संपेपर्यंतकर्वे रोड: सायंकाळी ४ पासून पासून मिरवणूक संपेपर्यंत.फर्ग्युसन रोड: सायंकाळी ४ पासून मिरवणूक संपेपर्यंतपुणे सातारा रोड: सायंकाळी ४ पासून मिरवणूक संपेपर्यंतपुणे सोलापूर रोड: सायंकाळी ४ पासून मिरवणूक संपेपर्यंत.Pune Development: जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ४७० कोटींचा निधी जमा; कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरणाला गती.पुण्यातील 'या' रस्त्यांवर नो पार्किंगलक्ष्मी रोड: संत कबीर चौक ते अलका टॉकीज चौककेळकर रोड: बुधवार चौक ते अलका टॉकीज चौककुमठेकर रोड: शनिपार चौक ते अलका टॉकीज चौकटिळक रोड: जेधे चौक ते अलका टॉकीज चौकशास्त्री रोड: सेनादत्त पोलिस चौकी ते अलका टॉकीज चौककर्वे रोड: नळ स्टॉप ते खंडोजी बाबा चौक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.