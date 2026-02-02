टायगर पॉइंटच्या दरीत आढळला तरुणीचा मृतदेह
लोणावळा, ता. २ : येथील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असलेल्या टायगर पॉइंटच्या दरीत एका २० वर्षीय तरुणीचा मृतदेह सोमवारी (ता. १) आढळून आला. श्रेया नरेंद्र पती (रा. सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई) असे या मृत तरुणीचे नाव असून, ती बेपत्ता असल्याची नोंद लोणावळा ग्रामीण पोलिस ठाण्यामध्ये करण्यात आली होती.
लोणावळा ग्रामीण पोलिस व शिवदुर्ग रेस्क्यू टीमने अथक परिश्रमाने रात्री उशिरा सदर तरुणीचा मृतदेह दरीतून बाहेर काढला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, श्रेया पती ही ३१ जानेवारीच्या रात्री ८ वाजल्यापासून ते १ फेब्रुवारीच्या संध्याकाळपर्यंतच्या कालावधीत बेपत्ता होती. याप्रकरणी लोणावळा ग्रामीण पोलिस ठाण्यामध्ये ‘मिसिंग’ची नोंद करण्यात आली होती. शोधकार्य सुरू असतानाच मौजे आतवन गावच्या हद्दीतील टायगर पॉइंटच्या दरीमध्ये एक मृतदेह पोलिसांना आढळून आला.
मिसिंग रिपोर्टमधील वर्णन आणि दरीत सापडलेला मृतदेह यात साम्य आढळल्याने पोलिसांनी श्रेयाचा भाऊ निशांत पती याला तळेगाव दाभाडे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पाचारण केले. मृतदेह पाहिल्यानंतर निशांत यांनी ती आपली बहीण श्रेयाच असल्याचे स्पष्ट केले. लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी याप्रकरणी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम १९४ अन्वये अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे. श्रेयाचा दरीत पडून मृत्यू नेमका कसा झाला? हा घातपात आहे की अपघात? याचा तपास लोणावळा ग्रामीण पोलिस करत आहेत.
