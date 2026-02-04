पुणे

Accident : चार ऊसतोड कामगारांचा अज्ञात वाहनाच्या धडकेत मृत्यू; अज्ञात चालकावर गुन्हा दाखल

रात्रीच्या वेळी अज्ञात वाहनाच्या धडकेत मोटारसायकल वरून चाललेल्या चार ऊसतोड मजुरांचा झाला मृत्यू.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
परिंचे - तोंडल (ता. पुरंदर) येथील शेडगे वस्ती येथील वीर-सारोळा रस्त्यावर रात्रीच्या वेळी अज्ञात वाहनाच्या धडकेत मोटारसायकल वरून चाललेल्या चार ऊसतोड मजुरांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी अज्ञात चालकावर सासवड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

