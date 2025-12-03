Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला

बारामती : देवदर्शनाहून परत येताना कर्नाटक राज्यातील हुबळीनजिक झालेल्या अपघातात बारामतीतील दांपत्यांचा दुर्देवी अंत झाला. या अपघातात त्यांच्या दोन्ही मुलांना मार लागला असून त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. .माेठी बातमी ! 'शासकीय कर्मचारी, अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतला 'लाडकी बहीण'चा लाभ'; शासनाच्या आदेशाला केराची टाेपली ! .येथील श्रायबर डायनामिक्स डेअरी इंडस्ट्रिजमध्ये कार्यरत असलेले अनिल सदाशिव जगताप (वय 50) व त्यांची पत्नी वैशाली अनिल जगताप (वय 45) हे दांपत्य त्यांची दोन्ही मुले अथर्व (वय 24) व अक्षता (वय 20) तिरुपतीला देवदर्शनासाठी गेले होते..बुधवारी (ता. 3) पहाटे चारच्या सुमारास हुबळीनजिक एका ट्रकने अचानक ब्रेक दाबल्याने जगताप दांपत्यांची गाडी मागून जाऊन ट्रकवर आदळून हा अपघात झाल्याचे त्यांच्या निकटवर्तीयांनी सांगितले. या अपघातात अनिल व वैशाली जगताप यांचा मृत्यू झाला. याच गाडीत असलेली दोन्ही मुले जखमी झाली असून त्यांच्यावर हुबळीतील रुग्णालयात उपचार सुरु असल्याचे सांगण्यात आले. याच गाडीमध्ये त्यांच्या नातेवाईकांचा एक लहान मुलगाही होता, सुदैवाने त्यालाही फारशी दुखापत झाली नाही..Prithviraj Chavan: महिनाभरात मराठी माणूस पंतप्रधान होऊ शकेल: पृथ्वीराज चव्हाण; एपीस्टिन फाइल्सबाबत माेठा खुलासा ?.अनिल जगताप व वैशाली जगताप हे दांपत्य अत्यंत मनमिळावू होते, त्यांच्या अकाली जाण्याने बारामतीतील त्यांच्या मित्रपरिवाराला मोठा धक्का बसला. दरम्यान गुरुवारी (ता. 4) सकाळी बारामतीत या दांपत्यावर अंत्यसंस्कार केले जाणार असल्याची माहिती माजी उपनगराध्यक्ष अभिजित जाधव यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.