Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला

Baramati couple death: अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी आणि महामार्ग पोलिसांनी तत्काळ मदतकार्य सुरू केले. दोन्ही मुलांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी हलविण्यात आले असून सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर आहे.
Hubli Road Mishap Claims Lives of Baramati Couple; Children Battling for Life

Hubli Road Mishap Claims Lives of Baramati Couple; Children Battling for Life

बारामती : देवदर्शनाहून परत येताना कर्नाटक राज्यातील हुबळीनजिक झालेल्या अपघातात बारामतीतील दांपत्यांचा दुर्देवी अंत झाला. या अपघातात त्यांच्या दोन्ही मुलांना मार लागला असून त्यांची प्रकृती स्थिर आहे.

