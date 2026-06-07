Pune Accident: क्षणात होत्याचे नव्हते! नीरा-मोरगाव मार्गावर दोन बहिणींचा मृत्यू, ९ वर्षीय भाऊ मृत्यूशी झुंजतोय, भावंडांवर काळाचा घाला..

सोमेश्वरनगर/ वडगाव निंबाळकर : नीरा-मोरगाव राज्यमार्गावरील चौधरवाडी फाटा (ता. बारामती) येथे शनिवारी (ता. ६ ) सायंकाळी भरधाव ट्रकने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत दोन सख्ख्या बहिणींचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघातात त्यांचा पाच वर्षीय भाऊ गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर बारामती येथे उपचार सुरू आहेत..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.सेजल ज्ञानेश्वर बोडरे (वय १७) व अक्षरा ज्ञानेश्वर बोडरे (वय १५, रा. बोडरेवस्ती, ता. फलटण) अशी मृतांची नावे आहेत. पवन ज्ञानेश्वर बोडरे (वय ९) हा जखमी झाला आहे. हे तिघेही मुर्टी येथे मामाकडे धोंडे जेवणासाठी जात असताना हा अपघात घडला.मिळालेल्या माहितीनुसार, मोरगावहून नीरेकडे जाणाऱ्या ट्रकने (डीडी १ जी ९३४३) चौधरवाडी फाट्यावर दुचाकीला जोरदार धडक दिली. .धडक इतकी भीषण होती की दुचाकी काही अंतर फरफटत गेली आणि दोन्ही मुलींचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेनंतर पळून जाणाऱ्या ट्रकचालक मुकेश मेघवाल याला नागरिकांनी पाठलाग करून पकडले आणि वडगाव निंबाळकर पोलिसांच्या ताब्यात दिले. .Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नागनाथ पाटील यांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपास सुरू केला आहे. या परिसरात वारंवार होणारे अपघात रोखण्यासाठी बांधकाम विभागाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी स्थानिक नागरिक प्रदीप भापकर यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.