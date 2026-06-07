पुणे

Pune Accident: क्षणात होत्याचे नव्हते! नीरा-मोरगाव मार्गावर दोन बहिणींचा मृत्यू, ९ वर्षीय भाऊ मृत्यूशी झुंजतोय, भावंडांवर काळाचा घाला..

9-year-old brother critically injured in Baramati truck crash: धोंडे जेवणासाठी निघालेल्या तिघा भावंडांवर काळाचा घाला; भरधाव ट्रकच्या धडकेत दोन बहिणींचा जागीच मृत्यू, ९ वर्षीय भाऊ गंभीर जखमी
Pune Accident: क्षणात होत्याचे नव्हते! नीरा-मोरगाव मार्गावर दोन बहिणींचा मृत्यू, ९ वर्षीय भाऊ मृत्यूशी झुंजतोय, भावंडांवर काळाचा घाला..
सकाळ वृत्तसेवा
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सोमेश्वरनगर/ वडगाव निंबाळकर : नीरा-मोरगाव राज्यमार्गावरील चौधरवाडी फाटा (ता. बारामती) येथे शनिवारी (ता. ६ ) सायंकाळी भरधाव ट्रकने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत दोन सख्ख्या बहिणींचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघातात त्यांचा पाच वर्षीय भाऊ गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर बारामती येथे उपचार सुरू आहेत.

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