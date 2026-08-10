पुणे

सिव्हिल संक्षिप्त

सिव्हिल संक्षिप्त
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डोणगावमध्ये ज्येष्ठाची
गळफास घेऊन आत्महत्या
सोलापूर : डोणगाव (ता. उत्तर सोलापूर) येथील अनिल काशिनाथ देशेट्टी (वय ६५) यांनी राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. रविवारी दुपारी दीडच्या सुमारास अनिल देशेट्टी यांनी घरातील लोखंडी ॲगलला साडीने गळफास घेतला होता. सलगर वस्ती पोलिसांच्या मदतीने त्यांना बेशुद्धावस्थेत सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. परंतु, उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले. त्यांच्या आत्महत्येमागील नेमके कारण काय, याचा शोध पोलिस घेत आहेत.
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सोरेगाव परिसरात
तरुणाची आत्महत्या
सोलापूर : सोरेगाव येथील देव नगरातील बसवराज गुंडेप्पा दिंडोरे (वय २९) या तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. रविवारी (ता. १०) सायंकाळी सातच्या सुमारास बसवराज दिंडोरे हा गळफास घेतलेल्या आवस्थेत घरात आढळला. त्याला विजापूर नाका पोलिसांच्या मदतीने बेशुद्धावस्थेत उपचारासाठी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. मात्र, त्याचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले. त्याच्या आत्महत्येमागील कारणाचा शोध विजापूर नाका पोलिस घेत आहेत.

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