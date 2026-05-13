Maharashtra Doctor Transfers: राज्यातील ९०० डॉक्टरांच्या बदलीच्या आदेशाने उडाली खळबळ; मूळ पदावर होणार रवानगी, सोयीच्या ठिकाणी वशिल्याने गेलेल्यांना दणका

पुणे : राज्यातील तब्बल ९०३ तज्ज्ञ डॉक्टरांना सध्या कार्यरत पदावरून त्यांच्या मूळ संवर्ग पदावर परत पाठविण्याचा आदेश आरोग्य विभागाच्या सचिवांनी काढल्याने डॉक्टरांमध्ये खळबळ उडाली आहे. आरोग्य विभागाने हरकती न मागवता परस्पर तसेच त्रुटी असलेला आदेश काढल्याने डॉक्टरांमध्ये नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे..आरोग्य विभागात स्त्रीरोगतज्ज्ञ, नेत्ररोगतज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ, शल्यविशारद, अतिदक्षता विभाग तज्ज्ञ तसेच प्रशासकीय कामाचा अनुभव व शैक्षणिक अर्हता असलेले डॉक्टर आहेत. नियमानुसार त्यांच्या नोकरीचे ठिकाण हे जेथे त्यांचे कौशल्य वापरले जाईल तेथे असणे आवश्यक असते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत अनेक डॉक्टरांच्या बदल्या या प्रशासकीय किंवा रुग्णांच्या सेवेच्या गरजेपेक्षा त्यांना हवे असलेल्या सोयीच्या ठिकाणी वशिल्याच्या जोरावर झाल्या आहेत. .त्यासाठी त्यांनी मोठी 'किंमत' ही मोजली आहे. म्हणजेच भूलतज्ज्ञाला इतर जिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालयात पदस्थापना दिलेली असताना त्यांनी मात्र काही वर्षांनी ते राहत असलेल्या जवळच्या आरोग्य केंद्रात, दवाखान्यात बदली करून घेतली. काहींचे कौशल्य रुग्णसेवेचे असताना त्यांना तालुका वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक, जिल्हा शल्यचिकित्सक, आरोग्य उपसंचालक अशा मोक्याच्या पदांवर बसवले गेले. हीच परंपरा वर्षानुवर्षे सुरू आहे..बदली टाळण्यासाठी हालचालीयादीमध्ये नाव असलेल्या संबंधित डॉक्टरांना ३० जूननंतर मूळ पदावर रुजू व्हावे लागणार आहे. विशेषतः पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिकसारख्या सुखवस्तू शहरांमध्ये स्थिरावलेल्या डॉक्टरांना पुन्हा मूळ दुर्गम भागात जावे लागू शकते. त्यामुळे आरोग्य विभागात मोठ्या प्रमाणावर फोनाफोनी, शिफारशी आणि हालचाली सुरू झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, या आदेशानंतर पुढील सर्वसाधारण बदल्या निष्पक्षपातीपणे होणार की 'सेटलमेंट' होणार असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे..बदली व कार्यमुक्त प्रक्रियेत त्रुटीया संदर्भातील यादी तयार करणे व कार्यमुक्त प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.उपलब्ध यादीतील नोंदींनुसार काही अधिकाऱ्यांचे मूळ संवर्ग चुकीचे दर्शविले आहे.पुणे, मुंबई व विभागीय कार्यालयांमध्ये कार्यरत अनेक तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची नावे यादीत नसल्याचेही निदर्शनास आले आहे.प्रत्यक्षात पदस्थापित अधिकाऱ्यांवर दबाव निर्माण करणे, त्यांना अस्थिरकरणे असा उद्देश तर नाही ना, अशी भावना संबंधित डॉक्टरांमध्ये वाढत आहे. .काही तज्ज्ञ डॉक्टरांची पदस्थापना संवर्ग बदलून झाल्याने रुग्णालयांमध्ये विशेष तज्ज्ञ सेवेवर विशेष परिणाम होत आहे. त्यामुळे आकृतिबंधानुसार ही पदस्थापना होण्यासाठी ९०३ अधिकाऱ्यांना ३० जूनपासून सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त केले जाणार आहे. याबाबत स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यात येणार आहे.- निपुण विनायक, प्रधान सचिव, आरोग्य विभाग.