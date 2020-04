पुणे-मुंबई द्रुतगतीवर नेहमी प्रवास करणाऱ्यांनो! ही बातमी वाचाच...

लोणावळा : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील प्रवास आता महागला असून, नवीन दरवाढ लागू झाली आहे. द्रुतगती मार्गावर प्रवास करण्यासाठी रस्ते विकास महामंडळाच्या वतीने गेल्या महीन्यात मोठी दरवाढ करण्यात येत १ एप्रिलपासून नवीन दर प्रस्तावित केले होते. दरम्यान, कोरोना रोगाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लाॅकडाऊन लागू करण्यात आले. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य खासगी वाहतुकीस बंदी घालण्यात आली. यापार्श्वभूमीवर केंद्रीय रस्ते वाहतूक व दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी २० एप्रिलपर्यंत वाहनांसाठी टोल रद्द करण्याचे आदेश दिला होता. त्यामुळे रद्द करण्यात आलेल्या दरवाढीची २० तारखेपासून अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली असून, नवीन दराने पुन्हा टोलवसूली सुरु झाली आहे. सध्या रस्त्यांवर वाहनांची फारशी वर्दळ नाही. मात्र लाॅकडाऊन संपल्यानंतर वाहनचालकांना द्रुतगतीवरील महागलेल्या नवीन दरवाढीचा शाॅक बसणार आहे. टोलवसूलीसह महामार्गाचे देखभाल दुरुस्तीचे कंत्राट पुन्हा एकदा आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीकडे आले आहे. नव्या नियमानुसार हलक्या मोटारींच्या टोलमध्ये चाळीस रुपयांची वाढ झाली असून, टोल २३० रुपयांवरुन २७० रुपयांवर गेला आहे. मिनीबस साठी टोल ३५५ वरुन ४२० तर ट्रक आणि अवजड वाहनांसाठी ४९३ रुपयांवरुन ५८० रुपये करण्यात आला आहे. मोठ्या बसगाड्यांसाठी ६७५ रुपयांवरुन ७९७ आणि मल्टी अॅक्सल १८३५ रुपये आकारण्यात येणार आहे. आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर यांना पुढील पंधरा वर्षांसाठी टोल वसूली करण्याचे अधिकार दिले आहेत. नव्या करारानुसार आयआरबी इन्फास्ट्रक्चर कंपनीकडून ८ हजार २६२ कोटी रुपये रस्ते विकास महामंडळास मिळणार आहे.

Web Title: Travel on Mumbai-Pune Expressway is now expensive