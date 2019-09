पुनर्रोपणाच्या नावाखाली झाडांची कत्तल

पुणे - वाकडेवाडीतील नियोजित एसटी बस डेपोसाठी पुनर्रोपणासाठी हलविण्यात आलेले अनेक वृक्ष सुकले आहेत. त्‍यामुळे पुनर्रोपणाच्या नावाखाली येथील वृक्षांची कत्तल केल्याचा प्रकार असल्याचा आरोप वृक्षप्रेमींनी केला आहे. मेट्रोच्या नियोजित शिवाजीनगर थांबा व ट्रान्स्पोर्ट हबसाठी शिवाजीनगर बसस्थानक तीन वर्षांसाठी वाकडेवाडी येथील शासकीय दूध केंद्राच्या आरे कॉलनीतील जागेवर उभारण्यात येत आहे. मात्र त्या ठिकाणी असणाऱ्या वृक्षांना कोणतीही इजा न पोहोचवता त्यांचे योग्य ठिकाणी पुनर्रोपण करण्यात येत असल्याचा मेट्रोचा दावा फोल ठरत असल्याचे प्रत्यक्षात चित्र दिसत आहे. त्यामुळे याचे स्पष्टीकरण वृक्षसंवर्धन समितीने द्यावे, अशी मागणी पर्यावरणवाद्यांनी केली आहे. पर्यावरणप्रेमींच्या प्रतिक्रिया

अविनाश भांड - विकासकामाच्या नावाखाली सरकारचा मनमानी करभार चालला असून, कागदावर एक आणि प्रत्यक्षात अनेक वृक्षतोड करण्यात आली आहे. तसेच पुनर्रोपण करण्यात आलेल्या वृक्षांचे संवर्धन केले जाते की नाही, हे सध्या मृत झालेल्या वृक्षांना बघून नक्कीच लक्षात येईल. या ठिकाणी अनेक उपयोगी वृक्षराई आहेत. मात्र त्याबाबत सरकार ‘रुक्ष’ भूमिका घेताना दिसत आहे. प्रशांत ओसवाल - जागतिक पर्यावरण दिन आला, की सगळ्या शासकीय निमशासकीय लोकांचे झाडांप्रती प्रेम उफाळून येते. एकीकडे वृक्षारोपणाचे टार्गेट ठेवायचे आणि दुसरीकडे झाडांची कत्तल करायची. साधना शहा - या भागात होणाऱ्या बस स्थानकामुळे येथील वनसंपत्ती धोक्‍यात आली आहे. लोकांना गप्प करण्यासाठी वृक्ष पुनर्रोपणाचे सोंग आणले जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात किती वृक्ष जगतात किंवा खरेच त्यांचे जतन केले जाते का, याचाही पाठपुरावा संबंधित यंत्रणेने केला पाहिजे.

दरम्यान, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने येथील वृक्षसंवर्धनाबाबतचे निवेदन आमदार विजय काळे व वृक्षसंवर्धन समितीला देण्यात आले असून, ‘हा प्रकल्प केंद्र सरकारचा आहे, त्याबाबत मला अधिक माहिती नाही,’ असे उत्तर काळे यांनी दिले असल्याचे राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष अविनाश भांड व समीर निकम यांनी सांगितले. त्यामुळे या समस्येकडे स्थानिक आमदारच दुर्लक्ष करत असल्याचे वृक्षप्रेमींचे म्हणणे आहे. मेट्रो प्रकल्पासाठी शिवाजीनगर भागातील एकूण १९३ वृक्षांना हलवण्यात येणार असून, त्यातील आरे कॉलनीतील ७७ वृक्षांना तोडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यातील काही झाडांचे पुनर्रोपण करण्यात येणार आहे. तसेच सुबाभूळ, पळस, काटेरी बाभूळ, निलगिरी व नारळाच्या झाडांचे पुनर्रोपण होणार नाही.

- जी. आर. तुमाले, उद्यान विभाग, पुणे महापालिका बस डेपोसाठी सहा एकर जागा संपादित करण्यात आली होती, मात्र डेपोचे काम अडीच एकरांतच पूर्ण होत आहे. त्यामुळे सुरवातीला मोजण्यात आलेल्या वृक्षांची संख्या कमी झाली असून, मेट्रोकडून २५१ वृक्ष पुनर्रोपणासाठी हलविण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यातील काही वृक्षांचे त्याच परिसरात पुनर्रोपण करण्यात आले आहे.

- हेमंत सोनावणे, जनसंपर्क अधिकारी, मेट्रो प्रकल्प

