Pune News: आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी मोठी गुड न्यूज! स्ट्रॉबेरी लागवडीला मिळणार प्रोत्साहन; ४ कोटी १६ लाखांचा निधी मंजूर

घोडेगाव: पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील पारंपरिक शेतीला वाव देत आर्थिककृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी स्ट्रॉबेरी लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. 'दिशा कृषी उजातीची-२०२१' या उपक्रमांतर्गत जिल्हा नियोजन नावीन्यपूर्ण योजनेतून ४ कोटी १६ लाख ८९ हजार रुपये निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेचा थेट लाभ आंबेगाव, जुन्नर, खेड आणि मावळ तालुक्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे..Motivational Story: मुलींच्या शिक्षणासाठी अनवाणी धावल्या; रमाबाईंच्या जिद्दीची सरन्यायाधीशांनी घेतली दखल, संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...या निधीसाठी माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार तसेच जिल्हाधिकारी पुणे यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून जिल्हा नियोजन समिती, पुणे यांच्यामार्फत प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश व शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे..या योजने अंतर्गत आदिवासी शेतक-यांना लागवडीसाठी अनुदानित प्रात्यक्षिक किट उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. स्ट्रॉबेरी लागवडीसाठी पाण्याची उपलब्धता निर्माण करण्यासाठी अन्तरीकरणासह शेती उभारण्यात येणार आहेत. अस्तित्वातील जुन्या शेततळ्यांना प्लास्टिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कुंपणाची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे..प्रस्तावित सुधारित निर्णयानुसार आता आंबेगाव, जुन्नर, खेड आणि मावळ या चारही तालुक्यांतील आदिवासी शेतकयांना त्याचा लाभ देण्यात येणार आहे. हा प्रयोग आंबेगावात यापूर्वी यशस्वी ठरला होता. आंबेगाव तालुक्यात आदिवासी प्रकल्प कार्यालयांतर्गत न्यूक्लिअस बजेट अंतर्गत यापूर्वी स्ट्रॉबेरी लागवडीचा प्रयोग करण्यात आला होता. या प्रयोगामुळे आदिवासी शेतकऱ्याना पारंपरिक स्ट्रॉबेरीसारख्या नगदी पिकातून उत्पन्नाचा नवा पर्याय उपलब्ध झाला..पुणे जिल्ह्यात फलोत्पादनाला चालना देण्यासाठी दिशा कृषी उन्नतीची-२०२९ उपक्रम राबविण्यात येत आहे. पारंपरिक शेतीच्या जोखडातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढून अधिक उत्पन्न देणाऱ्या नगदी पिकांकडे वळविणे हा प्रमुख उद्देश आहे. वळसे-पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे निधी मंजूर झाल्याबद्दल शेतकऱ्यांनी त्याचे तसेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांचे आभार मानले आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...माजी मंत्री वळसे पाटील म्हणाले, खेड ,आंबेगाव ,जुन्नर ,मावळ तालुक्यांतील आदिवासी शेतक-यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे .स्थानिक पातळीवर स्ट्रॉबेरी लागवडीसाठी आवश्यक साहित्य, पाण्याची सुविधा आणि तांत्रिक बाबी उपलब्ध झाल्यास आदिवासी शेतकयांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांच्या आर्थिक उन्नतीला चालना मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.