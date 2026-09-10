पुणे

Pune News: आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी मोठी गुड न्यूज! स्ट्रॉबेरी लागवडीला मिळणार प्रोत्साहन; ४ कोटी १६ लाखांचा निधी मंजूर

Tribal Farmers Get 4 Crore Fund for Strawberry Cultivation: पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव, जुन्नर, खेड व मावळ तालुक्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांना स्ट्रॉबेरीसारख्या नगदी पिकातून उत्पन्नाचा नवा पर्याय; दिशा कृषी उन्नतीची उपक्रमातून ४ कोटी १६ लाखांचा निधी मंजूर
Tribal Farmers Get 4 Crore Fund for Strawberry Cultivation

Tribal Farmers Get 4 Crore Fund for Strawberry Cultivation

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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घोडेगाव: पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील पारंपरिक शेतीला वाव देत आर्थिककृष्ट्‌या सक्षम करण्यासाठी स्ट्रॉबेरी लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. 'दिशा कृषी उजातीची-२०२१' या उपक्रमांतर्गत जिल्हा नियोजन नावीन्यपूर्ण योजनेतून ४ कोटी १६ लाख ८९ हजार रुपये निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेचा थेट लाभ आंबेगाव, जुन्नर, खेड आणि मावळ तालुक्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

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