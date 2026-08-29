आदिवासी विद्यार्थ्यांचं पुण्यातील आंदोलन स्थगित! 'वर्षा' बंगल्यावर आंदोलन करण्याचा उपोषणकर्त्यांचा इशारा

Tribal students: आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसाठी पुण्यातील मांजरी येथे विद्यार्थ्यांनी उपोषण सुरु केलं होतं. १८ मागण्यांसाठी मागील १७ दिवसांपासून हे उपोषण सुरु होतं. राज्य सरकारचे प्रतिनिधी मागील चार दिवसांपासून आंदोलकांच्या भेटीसाठी येत होते. मात्र विद्यार्थी आपल्या मागण्यांवर ठाम होते. शेवटी शनिवारी रात्री आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या उपस्थितीत आंदोलन स्थगित करण्यात आलेलं आहे..राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या बैठकीत आंदोलकांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यात आला आहे. त्यानंतर तातडीने दोन जीआरदेखील काढण्यात आले. राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री अशोक वुईके यांनी आंदोलनस्थळी जात आंदोलकांशी संवाद साधला आणि सर्व मागण्या मान्य केल्याचं आश्वासन दिलं..Marathi Language Rule: कॅब चालकांच्या मराठी भाषा नियमाला आव्हान; सरकारच्या निर्णयानंतर हायकोर्टाने याचिका निकाली काढली.आंदोलकांच्या काही मागण्या पुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचं आश्वासन सरकारने दिलं आहे आणि तातडीच्या मागण्या शनिवारी (दि. २९) निकाली काढल्या आहेत. ''मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन स्थगित करत आहोत.. जर सरकारने ऐकलं नाही तर महाराष्ट्राच्या राजधानीत उद्रेक होईल.. वर्षा बंगल्यावरही आंदोलक धडकतील.'' असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे..Pune Bengaluru Highway : कराडच्या उड्डाणपुलावरील स्ट्रीटलाईटची चाचणी अखेर पूर्ण; रात्रीची वाहतूक सुरु करण्यास 'ग्रीनसिग्नल', वाहनधारकांना मिळणार मोठा दिलासा .आदिवासी विकास मंत्री वुईके यांच्या हस्ते ज्यूस घेत शनिवारी रात्री उशिरा आंदोलन स्थगित करण्यात आलेलं आहे. यावेळी मोठ्या संख्येने आदिवासी बांधव हजर होते. मात्र सुरुवातीला, काही विद्यार्थी उपोषण सोडायला तयार नव्हते. नंतर सर्वांच्या सहमतीने आंदोलन स्थगित करण्यात आलेलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.