तुकाराम मुंढेंचा पुण्यातील बड्या हॉटेल्सना दणका, मथुरा प्युअर व्हेज बंद ठेवण्याचे आदेश; ७ हॉटेल्सचे परवाने निलंबित

अन्न व औषध प्रशासनाकडून राज्यभरात हॉटेल्स, खाद्यपदार्थ बनवणारी दुकानांवर छापे टाकले जात आहेत. पुण्यातही एफडीएकडून प्रसिद्ध हॉटेल्सवर कारवाई करण्यात आली आहे. मथुरा प्युअर व्हेज हे हॉटेल बंद करण्याचे आदेश दिलेत. तर ७ हॉटेल्सचे परवानेही निलंबित केले आहेत. अन्न पदार्थांचे नमुने तपासासाठी घेण्यात आले असून अहवाल येईपर्यंत हॉटेल्स बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत..नागरिकांना शुद्ध अन् सुरक्षित अन्न मिळावे यासाठी सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र ही मोहिम तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. पुणे विभागात हॉटेल चालकांविरोधात अन्न आणि औषध प्रशासनाने मोहीम हाती घेतलीय. १ ते ३ जुलै रोजी राज्यात ७० हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटवर छापे टाकण्यात आले..Beed: 'तुकाराम मुंढे पॅटर्न'ची बीडमध्ये एन्ट्री?; एफडीएच्या धडक कारवाईने व्यापाऱ्यांची पळापळ, परवान्यासाठी महिनाभरात 2,241 अर्ज.पुण्यातील हॉटेल्सवर जिथे छापे टाकले तिथे अन्न सुरक्षा कायद्याचं उल्लंघन होत असल्याचं आढळून आलंय. स्वयंपाकघरात अस्वच्छता, निकृष्ट दर्जाचं अन्न आणि मुदत संपलेला अन्नसाठा होता अशी माहिती समोर येतेय. नागरिकांच्या आरोग्याला यामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो. परिणामी हॉटेल्सवर अन्न आणि औषध प्रशासनाने निलंबनाची कारवाई केलीय..एफडीएकडून मथुरा प्युअर व्हेज हॉटेलवर कारवाई केल्यानं शहरात चर्चा होत आहे. एफडीएच्या पथकानं अन्न पदार्थांचे नमुने जप्त केले आहेत. ते प्रयोगशाळेत चाचणीसाठी पाठवले असून त्याचा अहवाल येईपर्यंत हॉटेल बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.