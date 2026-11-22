पुणे : ‘जेन झी’ ला समाजातील उतरंड मान्य नाही तर त्यांना समानता मान्य आहे त्यांचे हे ‘फीचर’ मला सर्वाधिक आवडते. आमच्या काळात ‘एलजीबीटीक्यू’ बाबत बोलता येत नव्हते त्यावरही तसेच मानसिक समस्यांवरही पिढी बिनधास्तपणे बोलते. ‘जेन झी ला आता ठरवायचं आहे. त्यांना देशाला प्रगतीपथावर घेऊन जाण्याची व बदल घडवण्याची सर्वांत मोठी संधी आहे. तुम्ही आणि मी मिळून क्रांती करू शकतो’ अशा शब्दांत अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी तरुणाईला मार्गदर्शन केले. .फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या मैदानावर आयोजित ‘रोटरी रोट्रॅक्ट युथ फेस्टिव्हल २०२’ मध्ये मुंढे यांनी रविवारी तरुणांशी संवाद साधला. यामध्ये त्यांनी ‘जेन झी’ पिढी, लोकशाही, प्रशासन, डिजिटल माध्यमे आणि राष्ट्रनिर्माणात तरुणांचा सहभाग या विषयांवर मार्गदर्शन केले. रोटरी इंटरनॅशनल डिस्ट्रिक्ट ३१३१आणि डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी यांच्यातर्फे 'भारत २०४७' या संकल्पनेवर आधारित हा दोन दिवसीय महोत्सव आयोजित करण्यात आला होता. या वेळी हजारोच्या संख्येने तरुण-तरुणी उपस्थित होते..तुम्ही मोबाइल वापरता की मोबाइल तुम्हाला?डिजिटल मीडियाचा वापर जबाबदारीने करण्याचा सल्ला त्यांनी तरुणांना दिला. मुंढे म्हणाले, ‘‘तुमच्याविरुद्ध मतभेद असणारे भाषण, वक्तव्य सिलिकॉन व्हॅलीत बसून कोणीतरी बनवत आहे. एकाच प्रकारची विचारसरणी तुमच्या मनात रुजवणे, फॉरवर्ड कल्चर रुजवणे, विशिष्ट प्रकारचे विचार रुजवणे हे प्रकार यातून सुरू आहे. तुमच्या आवडी निवडीचा डेटा दुसऱ्याच्या हातात आहे. विचार करण्याची क्षमता जर रील्सने हिरावली असेल तर तुम्ही गुलाम आहात. तुम्हाला वाटते की मी मोबाइल वापरतो, तंत्रज्ञान वापरतो. मात्र, तुम्ही मोबाइल वापरता की मोबाइल तुम्हाला?’’ असा थेट प्रश्न तरुणांना त्यांनी विचारत समाजमाध्यमांवरील कंटेंट व त्यामागील भूमिका सोप्या भाषेत विशद केली..तुम्ही देशाचे मालकवीसच्या – पंचवीशीच्या आतील पिढी म्हणजे जेन झी नव्हे तर जे –जे डिजिटल टेक्नॉलॉजीचा वापर करतात ते ‘जेन झी’ आहेत, हा देश तुमचा आहे. तुम्ही देशाचे मालक आहात. जसे आपले घर असल्यावर त्याची सर्व जबाबदारी आपण घेतो. तीच जबाबदारी देशाच्या बाबत घ्यायला शिका. इतर कोणीतरी येऊन करेल अशी अपेक्षा करू नका. देशाचे मालक असताना भाडेकरूसारखे वागत आहोत, अशा शब्दांत त्यांनी देशाविषयी असलेली जबाबदारीची जाणीव करून दिली..आरक्षणासाठी निकष महत्त्वाचेआरक्षणाचे निकष बदलणे गरजेचे आहे. समजा आरक्षण दिले व त्यावरून एक पिढी शिकली, नोकरीला लागली तर त्यांच्या पुढच्या पिढीला आरक्षण मिळायला हवे का तर याबाबत माझे वैयक्तिक मत नको असे आहे. पण त्यासाठी प्रत्येकाला संधी मिळायला हवी. मुख्यमंत्री व्हायला आवडेल का?मुख्यमंत्री व्हायला आवडेल का? या विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री व्हायला आवडेल का हा इच्छेच्या यादीतील एक पर्याय आहे अन् मी त्यावर अवलंबून राहत नाही. ‘मी पब्लिक सव्र्हंट हे वास्तव आहे. भूमिका समजून जगतो. पुढे काय व्हायचे ते काळ ठरवेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.