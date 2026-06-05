Tukaram Mundhe : आता खेळ खल्लास! भेसळखोरांविरोधात तुकाराम मुंढे आक्रमक; शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय!

ग्राहकांना शुद्ध आणि भेसळरहित उत्पादने मिळण्याचा हक्क बजावत अन्न व औषध प्रशासन विभागाने भेसळखोरांविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आहे. चांगल्या दर्जाचे दूध उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचे योग्य मूल्य मिळाले पाहिजे, यासाठी विभाग कटिबद्ध असल्याचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले. चुकीच्या मार्गाने वागणाऱ्यांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, असा इशारा देत मुंढे यांनी राज्यातील भेसळ पूर्णपणे हद्दपार करण्याचे आश्वासन दिले..दूध उत्पादक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची भेट घेतली. या भेटीत दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळ रोखण्याच्या उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा झाली. ‘चितळे डेअरी’चे ज्येष्ठ संचालक श्रीपाद चितळे, आबासाहेब थोरात आणि कल्याणकारी संघाचे मानद सचिव प्रकाश कुतवळ यांनी मुंढे यांच्याशी संवाद साधला..प्रयोगशाळा आधुनिकीकरण आणि पनीर उत्पादनाला चालनाआयुक्त मुंढे यांनी सांगितले की, विभागाच्या प्रयोगशाळा अद्ययावत करण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे गुणवत्ता तपासणी अधिक प्रभावी होईल. सध्या बनावट पनीरवर केलेल्या कारवाईचे चांगले परिणाम दिसून येत आहेत. यामुळे बाजारात खऱ्या दुधापासून तयार केलेल्या पनीरची मागणी वाढली आहे. अनेक हॉटेल्समध्ये ‘आमच्याकडे दुधापासून बनविलेल्या पनीरपासून तयार केलेल्या भाज्या उपलब्ध आहेत,’ असे फलक लावण्यात येत असल्याची माहिती पदाधिकाऱ्यांनी दिली. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करत ग्राहकांचा विश्वास वाढवणे हे उद्दिष्ट विभागाने ठेवले आहे..Tukaram Mundhe: 'तुकाराम मुंढेंना साखर आयुक्त करा!' माढ्यात दुग्धाभिषेक आंदोलन, शेतकरी-कार्यकर्त्यांची जोरदार मागणी.‘सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र’ मोहीमनागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या भेसळखोरांविरुद्ध अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाने धडक कारवाई सुरू केली आहे. आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर ही मोहीम अधिक आक्रमक झाली आहे. गेल्या सहा दिवसांत राज्यभर २०३ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. या मोहिमेत सुमारे एक कोटी ५८ लाख २८ हजार रुपयांचा भेसळयुक्त आणि प्रतिबंधित पदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला. याशिवाय १०२ जणांना अटक करण्यात आली असून ६८ आस्थापनांना सील करण्यात आले आहे..२५ मे ते ३१ मे या कालावधीत ‘सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र’ ही विशेष मोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमीद्वारे विभागाने भेसळीच्या विरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. शेतकरी, उत्पादक आणि ग्राहक यांचे हित जोपासत राज्यात शुद्ध अन्न आणि औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी हे प्रयत्न सुरू आहेत..शेतकऱ्यांचा विश्वास आणि ग्राहकांचा हक्कतुकाराम मुंढे यांनी पदाधिकाऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनातून स्पष्ट होते की, विभाग केवळ कारवाई करणार नाही तर गुणवत्ता वाढवण्यासाठीही सातत्याने प्रयत्न करेल. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळवून देणे आणि ग्राहकांना शुद्ध उत्पादने पुरवणे हे दुहेरी ध्येय आहे. प्रयोगशाळांच्या आधुनिकीकरणामुळे तपासणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे..या सर्व कारवाईमुळे राज्यातील भेसळीला आळा बसण्यास मदत होईल आणि अन्न सुरक्षा क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडेल, असे निरीक्षण पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले..Tukaram Mundhe अॅक्शन मोडवर... पतंजली संबंधित औषधांचा साठा जप्त, आरोग्याशी खेळणाऱ्यांची खैर नाही, राज्यातील सात जिल्ह्यात धडाका!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.