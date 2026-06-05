पुणे

Tukaram Mundhe : आता खेळ खल्लास! भेसळखोरांविरोधात तुकाराम मुंढे आक्रमक; शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय!

Maharashtra FDA Intensifies Crackdown on Food Adulteration to Protect Farmers and Consumers : भेसळखोरांवर राज्यभर धडक कारवाई; प्रयोगशाळा आधुनिकीकरणातून शेतकऱ्यांना योग्य भाव, ग्राहकांना शुद्ध दूध व दुग्धजन्य उत्पादने देण्याचा मुंढेंचा निर्धार
Tukaram Mundhe

Tukaram Mundhe

esakal

Sandip Kapde
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ग्राहकांना शुद्ध आणि भेसळरहित उत्पादने मिळण्याचा हक्क बजावत अन्न व औषध प्रशासन विभागाने भेसळखोरांविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आहे. चांगल्या दर्जाचे दूध उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचे योग्य मूल्य मिळाले पाहिजे, यासाठी विभाग कटिबद्ध असल्याचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले. चुकीच्या मार्गाने वागणाऱ्यांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, असा इशारा देत मुंढे यांनी राज्यातील भेसळ पूर्णपणे हद्दपार करण्याचे आश्वासन दिले.

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