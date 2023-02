पुण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप आणि मनसे शहराध्यक्ष साईनाथ बाबर यांच्यामध्ये ट्विटर वॉर सुरू आहे. बाबर यांच्या आर्वाच्च भाषेतील टीकेवर आता जगताप यांनी आता शेलक्या शब्दांत पलटवार केला आहे. शहरातील कसबा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्यात हा वाद सुरु झाला आहे. (Tweet war between Prashant Jagtap and Sainath Babar over Kasba, Chinchwad By Election)

मनसेनं कालच कसबा आणि चिंचवड पोटनिवडणुकीत भाजपला पाठिंबा केला जाहीर केला. यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसनं प्रशांत जगताप यांनी प्रतिक्रिया देताना बोलघेवडे पोपट EDच्या तालावर नाचू लागलेत, अशी प्रतिक्रिया दिली होत.

या प्रतिक्रियेनंतर त्यांना साईनाथ बाबर यांनी ट्विट करत "लग्न लोकाचं नाचतंय येड्या..." अशा अर्वाच्च भाषेत प्रत्युत्तर दिलं होतं. त्यानंतर पुन्हा बाबर यांच्या या ट्विटला जगताप यांनी प्रतिक्रिया देताना साईनाथ, सायबाचा उरलेला पेग चोरुन पिलास का बाळा? शुद्धीवर ये. तुझ्या सायबानं सुपारी घेतली आहे, तू फक्त मन लावून नाचायचं काम कर, अशा शेलक्या शब्दांत प्रत्युत्तर दिलं आहे.