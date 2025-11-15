पुणे

Pune News : जिल्हा परिषदेचे विद्यार्थी ‘नासा’ दौऱ्यासाठी रवाना!!

‘आतापर्यंत केवळ ‘नासा’बद्दल ऐकलं होतं, आता चक्क तिथे जाऊन पाहता येणार आहे, शक्य झाल्यास शास्त्रज्ञांना भेटा येणार आहे,’
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - ‘आकाशातल्या ग्रहांमध्ये दडलयं काय?’, ‘तारे कसे चमकतात?’, ‘अवकाशात नेमकं काय-काय आहे?’ या आणि अशा अनेक अवकाशातील रहस्यांबद्दल मनात अफाट कुतूहल घेऊन जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थी शनिवारी पहाटे मुंबईतून अमेरिकेच्या ‘नासा’ दौऱ्यासाठी रवाना झाले.

