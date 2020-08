पुणे जिल्ह्यात आज अडीच हजार नवे कोरोना रुग्ण; तब्बल ९६ रुग्णांचा मृत्यू

पुणे : पुणे जिल्ह्यात (ता.१८) दिवसभरात २ हजार ५४३ नवे कोरोना रुग्ण आढळून आले आहेत. यामध्ये पुणे शहरातील १ हजार २२४ जणांचा समावेश आहे. दरम्यान, दिवसभरात आज तब्बल ९६ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. आजपर्यंतच्या दिवसभरातील मृत्यूच्या आकड्याचा हा नवा उच्चांक ठरला आहे. पुणे शहरातील सर्वाधिक रुग्णांपाठोपाठ पिंपरी चिंचवडमध्ये ७८५, जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात ३२०, नगरपालिका क्षेत्रात ८५ आणि कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या कार्यक्षेत्रात २२९ नवे रुग्ण सापडले आहेत. छोट्या आकाराचा सुखकर्ता ठरले मोठ्या आकाराचा विघ्नहर्ता दिवसभरात झालेल्या एकूण ९६ कोरोना रुग्णांमध्ये पिंपरी चिंचवडमधील सर्वाधिक ३९ रुग्णांचा समावेश आहे. पुणे शहरातील २९, जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील१५, नगरपालिका क्षेत्रातील ६ आणि कॅंंटोन्मेंट बोर्डाच्या कार्यक्षेत्रातील ७ रुग्णांचा आज मृत्यू झाला आहे. कोरोनाचे नवे रुग्ण आणि रुग्णांच्या मृत्यूंची संख्या ही काल (ता. १७) रात्री ९ वाजल्यापासून आज (ता. १८) रात्री नऊ वाजेपर्यंतची आहे. पुणे जिल्ह्यातील आज अखेरपर्यंतच्या एकूण रुग्णांची संख्या आता १ लाख २९ हजार ५६९ तर रुग्णांच्या मृत्यूची संख्या ३ हजार २०० झाली आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्याबाहेरील ८६ रुग्णांचा समावेश आहे. एकूण रुग्णांमध्ये पुणे शहरातील

७६ हजार १५७, पिंपरी चिंचवडमधील ३६ हजार ८६३, जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील १० हजार ५०४, नगरपालिका क्षेत्रातील ३ हजार १८४ आणि कॅंंटोन्मेंट बोर्डाच्या क्षेत्रातील २ हजार ८६१ रुग्ण आहेत. आज १७८९ रुग्ण कोरोनामुक्त दरम्यान, गेल्या २४ तासांत जिल्ह्यातील १ हजार ७८९ रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. यामध्ये पुणे शहरातील १ हजार १६८, पिंपरी चिंचवडमधील २१३, जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील २२२,

नगरपालिका क्षेत्रातील १०४ आणि कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या कार्यक्षेत्रातील ८२ रुग्ण आहेत.

