पुणे

Share Market Fraud : शेअर बाजारात गुंतवणुकीच्या आमिषाने दोघांना ७१ लाखांचा गंडा

शेअर बाजारात जादा परतावा देण्याचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी दोघांची ७१ लाख ७३ हजार रुपयांची केली फसवणूक.
Share Market Fraud

Share Market Fraud

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - शेअर बाजारात जादा परतावा देण्याचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी दोघांची ७१ लाख ७३ हजार रुपयांची फसवणूक केली. या प्रकरणी सायबर आणि भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले आहेत.

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