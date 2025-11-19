पुणे

Leopard Attack : दोन बिबट्यांचा मेंढ्यांच्या कळपावर हल्ला; जीव धोक्यात घालून मेंढपाळ महिलेने केला प्रतिकार

उसातून आलेल्या दोन बिबट्यांनी शेतात चरत असलेल्या मेंढ्याच्या कळपावर केला हल्ला.
नारायणगाव - उसातून आलेल्या दोन बिबट्यांनी शेतात चरत असलेल्या मेंढ्याच्या कळपावर हल्ला केला.

या हल्ल्यात दोन मेंढ्या ठार झाल्या. मेंढपाळ महिलेने बिबट्यांचा हल्ला परतवून लावण्यासाठी आरडाओरडा केला. दरम्यान एक बिबट्या मेंढी घेऊन उसाच्या शेतात गेला. महिलेच्या प्रतिकारामुळे एक बिबट्या ठार केलेली मेंढी सोडून उसाच्या शेतात निघून गेला.

